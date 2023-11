Kulinarische Meisterwerke mit Raphael Niemann

Die Rezepte von Raphael Niemann

RAPHAEL NIEMANN: DER PIONIER DES GESCHMACKS

Raphael Niemann ist kein gewöhnlicher Koch, er ist zudem ein Pionier des Geschmacks. Das Kochen und die Kunst des Genießens stehen dabei im Mittelpunkt seines Lebens, und das schon seit vielen Jahren. Schon in jungen Jahren unternahm er die ersten Schritte in der Küche seiner Großmutter. Die Aromen und Düfte, die ihn dort begegnet sind, faszinierten ihn und legten somit den Grundstein für seine spätere Karriere als Koch und Blogger. Mit seiner Suche nach Perfektion ist er stets auf der Jagd nach neuen Aromen, Zutaten und Techniken, um seinen Lesern ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis zu bieten.

Die Rezepte sind sowohl für jeden Geschmack als auch jeden Anlass.

RISOTTO MIT PILZEN UND TRÜFFELÖL

Diese Hommage von Raphael Niemann an die klassische italienische Küche ist eine Kombination von cremigen Risotto mit saftigen Pilzen.

Zutaten (für 4 Portionen):

250 g Risotto Reis

200 g frische Pilze

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

750 ml Gemüsebrühe

100 ml Weißwein

2 EL Olivenöl

2 EL Trüffelöl

50 g Parmesan

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung:

Als Erstes müssen die Pilze geputzt und in Scheiben geschnitten werden.

Danach erhitzen Sie Olivenöl in einer Pfanne und braten die Zwiebel darin glasig an.

Fügen Sie danach den Reis hinzu und braten Sie ihn unter ständigem Rühren an, bis er glasig wird.

Als Nächstes kommt der Knoblauch zu und wird kurz mitgebraten, bevor der Weißwein hinzugefügt und eingekocht wird.

Nach und nach die Gemüsebrühe hinzufügen, und zwar immer nur so viel, dass der Reis bedeckt bleibt und unter ständigem Rühren köcheln kann.

Kurz bevor der Reis al dente ist, kommen die Pilze hinzu.

Zum Schluss werden Trüffelöl und Parmesan untergerührt und bei Bedarf mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt.

Und fertig ist dieses leckere und einfache Gericht.

GEGRILTTER LACHS MIT MANGO-AVOCADO-SALSA

Folgendes Gericht gehört zu Raphael Niemanns gesunden Rezepten und ist besonders im Sommer ein beliebtes Gericht.

Zutaten (für 4 Personen):

4 Lachsfilets

Saft einer Limette

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zutaten für die Mango-Avocado-Salsa:

1 reife Mango, gewürfelt

1 reife Avocado, gewürfelt

rote Zwiebel, fein gewürfelt

Tasse frischer Koriander, gehackt

Saft von 1 Limette

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung:

Als Erstes beträufelt Raphael Niemann das Lachsfilet mit Limettensaft und würzt es zudem mit Salz und Pfeffer. Das Ganze muss dann 15 Minuten mariniert werden.

Währenddessen vermengen Sie die Zutaten für die Salsa in einer Schüssel und stellen diese dann beiseite.

Heizen Sie dann die Pfanne oder im Sommer den Grill vor und braten/ grillen Sie die Lachsfilets etwa 4 bis 5 Minuten pro Seite, bis diese durchgegart sind.

Danach können Sie den gegrillten Lachs mit der Mango-Avocado-Salsa anrichten und das fertige Gericht servieren.

VEGETARISCHE GEMÜSE-LASAGNE

Raphael Niemann kocht nicht nur mit Fleisch und Fisch, ihm ist eine ausgewogene Ernährung wichtig und so kocht er immer häufiger mit Gemüse und verzichtet auf Fleisch und Fisch. Die klassische Lasagne wird mit Hackfleisch zubereitet, der Kochblogger hat eine Variante gezaubert, die ohne Fleisch auskommt und trotzdem nicht am Geschmack verloren hat.

Zutaten:

10 Lasagne-Nudelplatten

2 Tassen Ricotta-Käse

1 Ei

3 Tassen geriebener Mozzarella-Käse

Tasse geriebener Parmesan-Käse

2 Tassen Spinat, gehackt

2 Tassen Zucchini, gewürfelt

2 Tassen Tomatensauce

1 TL getrockneter Oregano

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung

Als Erstes müssen die Lasagne Nudelplatten nach Packungsanweisung gekocht werden. Wenn diese durch sind, lassen Sie sie abtropfen.

Vermengen Sie den Ricotta-Käse, das EI, 1 Tasse Mozzarella-Käse und den Parmesan-Käse in einer Schüssel.

Danach braten Sie den Spinat und die Zucchini mit etwas Olivenöl an, solange, bis sie weich sind, und würzen Sie diese mit Oregano, Salz und Pfeffer.

Im nächsten Schritt fetten Sie eine Auflaufform ein und geben eine dünne Schicht Tomatensauce auf den Boden.

Nun fängt das Schichten an: Legen Sie eine Schicht Lasagne-Nudelplatten darauf, gefolgt von einer Schicht der Ricotta-Mischung und einer Schicht Gemüse. Diesen Schichtvorgang wiederholen Sie so oft, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Dabei sollten Sie darauf achten, dass die letzte Schicht aus Tomatensauce und dem restlichen Mozzarella-Käse besteht.

Zuletzt schieben Sie die Lasagne in den auf 180 Grad vorgeheizten Ofen und lassen die Lasagne 30-35 Minuten backen. Wenn die Lasagne goldbraun ist und blubbert, ist sie fertig und Sie können diese aus dem Ofen holen.

BANANENBROT MIT SCHOKOLADEN-CHIPS

Um eine Mahlzeit abzurunden, eignen sich Desserts, denn niemand kann einer süßen Verlockung widerstehen. Einer von Raphael Niemanns Lieblingsdesserts ist sein Bananenbrot mit Schokoladen-Chips.

Zutaten:

2 reife Bananen, zerdrückt

1/3 Tasse geschmolzene Butter

1 Teelöffel Backpulver

1 Prise Salz

Tassen Zucker

1 großes Ei, geschlagen

1 Teelöffel Vanilleextrakt

1 Tassen Mehl

Tasse Schokoladen-Chips

Zubereitung:

Heizen Sie den Ofen auf 175 Grad Celsius vor und fetten Sie eine Kastenform oder Ähnliches ein.

Als Nächstes vermengen Sie die zerdrückten Bananen mit geschmolzener Butter in einer Schüssel. Backpulver und Salz hinzufügen und gut verrühren.

Danach rühren Sie den Zucker, das geschlagene Ei und den Vanilleextrakt ein und fügen das Mehl hinzu. Vermengen Sie das Gemisch vorsichtig, bis der Teig gerade so zusammenhält. Bevor der Teig in die Kastenform gegossen wird, müssen Sie als letzten Schritt noch die Schokoladen-Chips unterheben.

Die Form schieben Sie zuletzt nur noch in den vorgeheizten Ofen, wo dieser 60 Minuten backen muss, bis das Bananenbrot fest und goldbraun ist.

Diese Rezepte von Raphael Niemann sind ein kleiner Vorgeschmack auf die Vielzahl der kulinarischen Schätze, die er auf seinem Blog mit Ihnen teilt. Viel Spaß beim Ausprobieren!

