Künstler und Manufakturen aus dem Weihnachtsland am Rennsteig® präsentieren sich auf der „Christmasworld“ in Frankfurt

Lauscha, 02.02.2023. Vier Künstlerinnen und Künstler aus Südthüringen präsentieren ihren exklusiven Christbaumschmuck auf der Messe „Christmasworld“ in Frankfurt. Im Fokus der Messepräsentationen der Thüringer steht die Manufakturarbeit im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Neben den berühmten Glas-Vögeln aus Neuhaus am Rennweg gibt es auch die neuen, handgefertigte Figuren aus der Kinderserie Shaun das Schaf® zu entdecken. Die originale Handwerkskunst aus dem Thüringer Wald ist nach wie vor weltweit gefragt.

Die „Christmasworld“ ist die internationale Leitmesse für saisonale Dekoration und Festschmuck. Vom 03. – 07.02.2023 präsentieren Aussteller aus aller Welt auf der Messe Frankfurt die neuste Kollektion und Dekorationstrends für das Weihnachtsfest 2023.

Glasbläserei Thüringer Weihnacht, Inh. Helmut Bartholmes / Neuhaus am Rennweg OT Limbach

In die Kunst der „Glasbläserei Thüringer Weihnacht“ aus Limbach fließt mittlerweile die Erfahrung von fünf Generationen ein. Aufwendig in Handarbeit gefertigter Christbaumschmuck, der sich durch eine große Vielfalt und Farbenpracht auszeichnet, untermauert das handwerkliche Können des Familienunternehmens. Auf der „Christmasworld“ werden das Kugel-Sortiment, das große Angebot an Glas-Vögeln und Reflexkugeln sowie die vielfältigen Weihnachtsbaum-Spitzen präsentiert. Ein Hingucker für Jung und Alt sind die kultigen Figuren von Shaun das Schaf®, die ebenfalls handgefertigt im Angebot sind.

Nostalgie Christbaumschmuck UG / Sitzendorf

Eine kleine Zeitreise können Besucher am Stand von „Nostalgie Christbaumschmuck UG“ aus Sitzendorf erleben. Zu sehen ist kostbarer, mundgeblasener Christbaumschmuck, welcher in mehr als hundert Jahre alten restaurierten Originalformen gefertigt, liebevoll handbemalt und patiniert und mit stilechten Eisenhütchen bekrönt wird. Nicht nur bei Sammlern bis heute begehrt.

Thüringer Glasdesign GmbH / Steinheid

Das Sortiment der „Thüringer Glasdesign GmbH“ aus Steinheid erstreckt sich über tausendfach schillernde Kugeln und Formen in hunderten von Farben und Nuancen. Mundgeblasene und handbemalte Kugeln, Figuren und Baumspitzen von einzigartiger Schönheit, aber auch Innovationen wie beleuchteter Kugelschmuck schmücken die schönste Zeit des Jahres stimmungsvoll, stilvoll und stehen für Weihnachtsschmuck von höchster Qualität mit Qualitätssiegel „Made in Germany“.

Krebs Glas Lauscha GmbH / Lauscha

Die Firma „Krebs Glas“ aus Lauscha zählt zu den weltweit führenden Anbietern für exklusiven und mundgeblasenen Christbaumschmuck aus Glas. Auf der „Christmasworld“ stellt Krebs Glas Lauscha nicht nur ein komplettes neues Sortiment vor, sondern auch eine große Zahl neuer Designstücke. Zudem wird als Highlight für das Jahr 2023 die neue Produktlinie „Jewels by Krebs Glas Lauscha“ vorgestellt.

Standorte auf dem Messegelände

Krebs Glas Lauscha GmbH / Halle 4.0 A14

/ Halle 4.0 A14 Nostalgie Christbaumschmuck UG / Halle 4.1 A18

/ Halle 4.1 A18 Glasbläserei Thüringer Weihnacht, Inh. Helmut Bartholmes / Halle 4.1 G17

/ Halle 4.1 G17 Thüringer Glasdesign GmbH / Halle 4.0 A33

Hintergrund Weihnachtsland am Rennsteig®

Mit dem Weihnachtsland am Rennsteig® entsteht eine neue Destinations- und Manufakturmarke mit ganzjähriger Weihnachts- und Erlebniswelt im südlichen Thüringer Wald.

Die Region um Lauscha ist nachweislich der Geburtsort der gläsernen Christbaumkugel. Der Legende nach schmückte ein armer Glasbläser im Jahr 1847 seinen Christbaum erstmals mit farbigen Glaskugeln, anstelle von teuren Äpfeln und Nüssen. Seitdem werden in der Region die filigranen Schmuckstücke eines Weihnachtsbaums in liebevoller Handarbeit in zahlreichen Familienbetrieben gefertigt und weltweit exportiert. Als Anerkennung des Traditionshandwerks wurde der mundgeblasene und handbemalte Lauschaer Christbaumschmuck 2021 in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen UNESCO-Kulturerbes aufgenommen.

Mit dem Weihnachtsland am Rennsteig® wird das historische Vermächtnis gewürdigt und versinnbildlicht dabei das, was am Ort seiner Idee mit Leidenschaft und handwerklichem Können verwirklicht wird.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.weihnachtslandamrennsteig.com

