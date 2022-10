Kryptomarkt und die Immobilienbranche in Dubai

Wie wirkt sich der Kryptomarkt auf die Immobilienbranche in Dubai aus?

Dubai gilt aufgrund seines starken Rechtssystems, das die Beteiligten schützt, als weltweites Musterbeispiel für Stabilität und Lebensfähigkeit des Immobilienmarktes. Die Stadt ist dank ihrer erstaunlichen Geschichte, der prognostizierten Wachstumskurve und der zugrunde liegenden makroökonomischen Grundlagen ein erstklassiges globales Drehkreuz für Wirtschaft und Tourismus.

Es ist nicht überraschend, dass der weltweite Kryptomarkt das Emirat als Standort für seine Investitionen bevorzugt. Dubai ist ein attraktives Ziel für Krypto-Investoren geworden, vor allem wegen der Null-Einkommenssteuer, der gut ausgebauten Infrastruktur und dem guten Ruf für Luxus. Und obwohl es keine offiziellen Daten darüber gibt, wie viel Kryptowährung in Immobilien in Dubai investiert wird, kann man mit Sicherheit sagen, dass die Zahl wächst.

Haus kaufen Dubai

Wie Krypto den Immobilienmarkt in Dubai verändert hat

Immobilientransaktionen sind dank Bitcoin viel einfacher und effektiver geworden. Käufer und Verkäufer können nun direkt miteinander verhandeln, ohne dass eine Bank zwischengeschaltet werden muss. Das hat den Prozess sehr viel bequemer und zeit- und kosteneffizienter gemacht.

Die Tatsache, dass internationale Investoren nun einen leichteren Zugang zum Immobilienmarkt in Dubai haben, ist eine weitere Möglichkeit, wie der Bitcoin diesen verändert hat. Früher war es für Ausländer schwierig, in Dubai in Immobilien zu investieren, weil der Papierkram und die Bürokratie so umfangreich waren. Mit Bitcoin wurde das Verfahren gestrafft und erheblich vereinfacht. Infolgedessen haben die ausländischen Investitionen zugenommen, was zu höheren Preisen geführt hat.

Die langfristigen Auswirkungen von Bitcoin auf den Immobilienmarkt in Dubai lassen sich noch nicht vorhersagen. Es ist jedoch offensichtlich, dass er bereits jetzt einen beträchtlichen Einfluss hat und in Zukunft mit Sicherheit weiter zunehmen wird.

Auswirkungen von Kryptowährungen auf die Immobilienbranche in Dubai

Kryptowährung macht den Immobilienkauf in Dubai einfacher

Früher mussten Käufer beim Immobilienkauf in Dubai einen langwierigen und strengen Prozess durchlaufen. Sie mussten dort ein Bankkonto eröffnen, Geld darauf einzahlen und es dann in Dirhams, die lokale Währung der Vereinigten Arabischen Emirate, umtauschen.

Ohne den Umweg über eine Bank oder einen Währungswechsel können Käufer einem Verkäufer Bitcoin geben und dann den Vermögenswert erwerben. Dadurch wird der Immobilienerwerb in Dubai viel einfacher und schneller.

Kryptowährungen fördern die Transparenz in der Immobilienbranche

Die Art und Weise, wie der Kryptomarkt funktioniert, fördert mehr Offenheit im gesamten Immobilienkaufprozess. Mit modernen Internetplattformen können Käufer und Verkäufer ihre Informationen sicher speichern und umgehend verifizieren lassen, was langwierige Gespräche mit Banken und Anwälten überflüssig macht (und damit Geld spart). Mit einer nachgewiesenen und überprüften Eigentumskette können einzelne Immobilien ihre eigene digitale Identität haben. Da die Blockchain dezentralisiert ist, wären diese Daten für jeden zugänglich und völlig transparent. Die Möglichkeit, Bitcoin zu nutzen, um sicherzustellen, dass sie einen fairen Preis für ihre Immobilie erhalten, ist daher für Käufer sehr vorteilhaft.

Der Zugang zu Immobilien wird durch Bitcoin erleichtert

Bitcoin wird sich unweigerlich auf den Immobilienmarkt auswirken, indem es neue Kanäle für den Verkauf bietet. Käufer und Verkäufer könnten möglicherweise in Echtzeit miteinander in Kontakt treten, indem sie die finanziellen Mittelsmänner ausschalten, was den Transaktionsprozess erheblich beschleunigt.

Die hohen Einstiegskosten sind eines der größten Hindernisse für den Eintritt in den Immobilienmarkt. Dank Bitcoin ist das Bruchteilseigentum an Immobilien nun jedoch in größerem Umfang verfügbar. Dies könnte zu einem Anstieg der Immobiliennachfrage und dem Entstehen eines liquideren und effizienteren Marktes führen.

Kryptowährung verhindert Betrug in der Immobilienbranche

Einer der wichtigsten Vorteile der Technologie ist in der Funktionsweise von Bitcoin verankert und hat das Potenzial, sich erheblich auf den Immobiliensektor auszuwirken. Durch die Erstellung einer privaten, vollständig zertifizierbaren digitalen ID kann die Blockchain genutzt werden, um Betrug zu verhindern. Im Vergleich zum Brief einer Bank bietet sie eine aktuellere und vertrauenswürdigere Bestätigung des Geldes. Digitale IDs, die durch das digitale Hauptbuch der Blockchain geschützt sind, können für Finanztransaktionen wie Treuhandgeschäfte, Hypothekenzahlungen und Urkundenübertragungen verwendet werden.

Immobilien könnten widerstandsfähiger gegen wirtschaftliche Abschwünge werden

Bitcoin könnte eine zuverlässigere Investition für jemanden sein, der versucht, einen wirtschaftlichen Abschwung zu überstehen, da er nicht demselben wirtschaftlichen Druck ausgesetzt ist wie herkömmliche Fiat-Währungen.

Wenn zum Beispiel Dubai eine Rezession erlebt, kann der Wert des Dirham erheblich fallen, aber der Wert von Bitcoin könnte nicht auf die gleiche Weise beeinträchtigt werden. Dies könnte die Attraktivität von Immobilien als Investition für Menschen erhöhen, die ihr Kapital in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schützen wollen.

Kryptomarkt ermöglicht Immobilieninvestitionen

Die Blockchain fördert Immobilieninvestitionen, indem sie die Immobiliengebühren senkt und die Internetsicherheit verbessert. Bruchteilseigentum ist eine weitere Methode. Investoren können Teile ihrer Immobilien-Tokens kaufen und verkaufen, anstatt im Voraus eine größere Geldsumme für den Kauf einer Immobilie bereitzustellen. Auf diese Weise würde der Immobilienmarkt ähnlicher funktionieren wie der Aktienmarkt.

Wie groß ist der Anteil von Kryptowährungen am Markt des Nahen Ostens?

Der Markt für Kryptowährungen befindet sich noch in der Anfangsphase, nicht nur im Nahen Osten, sondern weltweit. Das Interesse an und das Verständnis für virtuelle Währungen nimmt jedoch rasch zu, insbesondere bei der jüngeren Generation, die sich mit der Technologie gut auskennt und Millionen verdient hat.

Akzeptieren Banken in den VAE Kryptowährungen?

In den VAE gibt es zwei parallele Krypto-Welten: eine, die formell ist und autonom läuft und keinen Vorschriften unterliegt. Die Banken akzeptieren solche Unternehmen nicht, weil das Risiko eines Zusammenbruchs zu groß ist. Auf der anderen Seite gibt es viele gut regulierte Unternehmen, die ihren Kunden Transparenz bieten und mit einer anerkannten Regulierungsbehörde zusammenarbeiten. Da es sich bei Kryptowährungen jedoch noch um eine neue Idee handelt, wird es noch einige Zeit dauern, bis die Banken sie akzeptieren.

Da internationale Organisationen beteiligt sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis virtuelle Währungen und die Blockchain-Technologie bei alltäglichen Transaktionen eingesetzt werden. Jurisdiktionen wie ADGM und DIFC haben Krypto-Gesetze erlassen, während die Zentralbank der VAE im vergangenen Jahr ein Programm für virtuelle Vermögenswerte gestartet hat.

Fazit

Der Immobilienmarkt in Dubai wurde durch Kryptowährungen bereits erheblich beeinflusst, und es ist zu erwarten, dass dieser Einfluss noch zunehmen wird. Immobilientransaktionen sind dadurch wesentlich einfacher, effektiver und transparenter geworden. Darüber hinaus hat sich der Zugang zu Immobilien für ein breiteres Spektrum von Menschen verbessert und könnte ihn robuster gegenüber wirtschaftlichen Abschwüngen machen.

Immobilien in Dubai kaufen

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

T Klingler

Marina Gate 0

00000 Dubai

971522776604

info@immobilien-welt.ae

http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.