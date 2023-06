KryoLights 3in1-Akku-LED-Campinglaterne bis 800 Lumen

Spendet helles Licht und schenkt den USB-Geräten neue Energie

– Leuchtet bis zu 48 Stunden lang dank Akku mit 6.000 mAh

– Powerbank-Funktion für USB-Geräte

– Anpassbare Farbtemperatur (CCT): 3.500 – 6.500 K

– Mit rotem SOS-Blinklicht für Notfälle

– Praktisch zum Hängen, Tragen und Hinstellen

Das mobile Licht für Camping & Co.: Die LED-Camping-Laterne mit Powerbank von KryoLights stellt man da auf, wo Licht benötigt wird. Am Griff trägt man sie bequem mit sich. Und mit wenigen Handgriffen lässt sich die Laterne in eine praktische Deckenleuchte verwandeln. Ideal zur Befestigung an der Zelt- oder Vorzelt-Decke.

Passendes Licht in jeder Situation, vom gemütlichen Schummerlicht bis zur hellen Arbeitsleuchte: Man kann aus 3 Leuchtstufen sowie rotem Licht auswählen. Ebenso ist SOS-Blinklicht möglich.

Extra-Strom für die Mobilgeräte: Keine Steckdose in der Nähe? Dann nutzt man die Powerbank-Funktion. Der integrierte Akku versorgt auch Mobilgeräte unterwegs mit Strom!

– Akku-Campingleuchte mit Notfall-Licht und Powerbank

– Sparsame LEDs für 360°-Rundum-Beleuchtung

– Helligkeit: dimmbar bis 800 Lumen

– 4 Leucht-Modi: warmweiß (3500 K), weiß (ca. 5000 K), tageslichtweiß (6500 K) und rotes SOS-Blinklicht

– Powerbank-Funktion über USB-Port Typ C: 5 Volt bis 1 A / 5 Watt, zur Notstromladung von Smartphone, MP3-Player & Co.

– Zum Tragen, Hängen und Aufstellen: ideal auch als Deckenleuchte , z.B. im Zelt

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 6.000 mAh für bis zu 48 Stunden Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 18 x 13 x 12,5 cm, Gewicht: 572 g

– Akku-LED-Campinglaterne inklusive USB-C-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107411707

Preis: 32,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8443-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8443-3342.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/8b7xAZxfWWFC8k4

