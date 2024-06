Kronenberg stellt vor: Ihre Erinnerungsstücke schwebend in Szene gesetzt

Stilvolle und schwebende Inszenierung von wertvollen Erinnerungsstücke im Schweberahmen

In einer Zeit, in der die Präsentation und Aufbewahrung von Erinnerungsstücken wichtiger wird, setzt der Schweberahmen neue Maßstäbe. Diese innovative Rahmentechnologie bietet eine einzigartige Möglichkeit, wertvolle Gegenstände stilvoll und schwebend zu präsentieren. Ob es sich um Schmuck, Sammlerstücke, Erinnerungsstücke oder Auszeichnungen handelt – der Schweberahmen lässt Objekte in einem neuen Licht erscheinen.

Die Magie des Schweberahmens:

Der Schweberahmen besticht durch sein minimalistisches und modernes Design. Er besteht aus zwei transparenten, elastischen Membranen, die das Objekt fest umschließen. Diese Membranen sind in einem stabilen Rahmen aus hochwertigem Material eingefasst, wodurch der Eindruck entsteht, dass das Objekt frei in der Luft schwebt. Durch diesen speziellen Mechanismus bleibt der Blick auf das Exponat vollkommen ungestört, was eine perfekte Präsentation ermöglicht.

Vielseitigkeit und Funktionalität:

Die Einsatzmöglichkeiten des Schweberahmens sind nahezu unbegrenzt. Er eignet sich ideal für:

-Schmuckpräsentation: Zeigen von wertvollen Schmuckstücken auf elegante Weise.

-Sammlerstücke: Präsentieren von Münzen, Briefmarken oder anderen Sammlerstücken sicher und ästhetisch ansprechend.

-Erinnerungsstücke: Aufbewahren von persönlichen Erinnerungen wie getrocknete Blumen, kleine Souvenirs oder Babykleidung auf eine besondere Art und Weise.

-Auszeichnungen: Medaillen, Orden oder andere Auszeichnungen wirkungsvoll in Szene setzen.

Besondere Merkmale:

-Sicherer Halt: Die elastischen Membranen halten das Objekt fest und sicher, ohne es zu beschädigen.

-Klarer Blick: Die transparente Präsentation bietet eine uneingeschränkte Sicht auf das Objekt von allen Seiten.

-Einfaches Handling: Der Schweberahmen lässt sich leicht öffnen und schließen, sodass die Objekte problemlos austauschbar sind.

-Verschiedene Größen: Der Schweberahmen ist in verschiedenen Größen erhältlich, um den unterschiedlichsten Objekten gerecht zu werden.

Nachhaltigkeit und Qualität:

Der Schweberahmen wird aus hochwertigen, langlebigen Materialien hergestellt, die eine lange Lebensdauer garantieren. Die verwendeten Kunststoffe sind BPA-frei und recyclebar, was den Schweberahmen zu einer umweltfreundlichen Wahl macht.

Mit dem Schweberahmen werden wertvollen Erinnerungen und Sammlerstücke auf eine außergewöhnliche und stilvolle Weise präsentiert.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

