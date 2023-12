San Diego, 20.12.2023 – Auch die besten Dienstleister werden von manchen Seiten mit Kritik konfrontiert. Kritik muss zuerst immer vorab eingeordnet werden. Für sachliche Kritik von Kunden oder Mitarbeitern sollte jedes Unternehmen dankbar sein und diese Kritik sich zum Nutzen machen. Natürlich üben meist inkompetente Menschen oft und ständig sehr gerne Kritik. In solcher Kritik spiegelt sich letztendlich meist nichts Sinnvolles, sondern nur die Dummheit des Kritikers. Das Problem mit dummen Menschen ist, dass sie oft zu dumm sind, selbst zu erkennen, dass sie dumm sind. Eine interessante Frage lautet, kann Kritik zu mehr Umsatz verhelfen und Kunden zufriedener machen? Kritik sollte auch die Zufriedenheit von Mitarbeitern und dazu bei Franchise-Unternehmern die Zufriedenheit von Franchise-Nehmern steigern.

Kritik muss eine positive Erfahrung werden

Allein das Wort Kritik wird als Begriff für ein Fehlverhalten assoziiert. Bereits in der Kindheit wurde von Eltern und Lehrern Kritik geübt. Kritik diente in jungen Jahren der Erziehung. In der folgenden beruflichen Entwicklung dient konstruktive Kritik ebenfalls in erster Linie dazu, sich weiterzuentwickeln. Für Manager ist es nicht einfach, mit Kritik umzugehen, aber man darf dabei nicht vergessen, dass nur die von der Dummheit des Kritikers geprägte Kritik schlecht ist. Kompetente dazu sachliche Kritik kann dazu beitragen, ein Unternehmen fortlaufend zu verbessern. Manchmal sind Käufer mit einem Produkt oder einer Dienstleistung einfach unzufrieden und lassen es an der Person aus, die Produkt oder die Dienstleistung verkaufte.

Niemals persönlich nehmen

Kritik keinesfalls persönlich nehmen. Es ist wichtig zu bedenken, dass es nicht immer um den Verkäufer selbst geht. Verkäufer versuchen, sich von der Kritik zu distanzieren und sie als das zu sehen, was Kritik letztendlich ist – konstruktives Feedback zu dem Unternehmen, für das Verkäufer arbeiten oder deren Franchise-Partner diese sind.

Kritik wird nur nach deren Analyse gezählt

Wenn man mit Kritik konfrontiert wird, wird es wichtig, zuzuhören und zu analysieren, was genau kritisiert wird. Möglicherweise ist an der Kritik etwas Wahres dran, und man kann daraus lernen und so positive Anker setzten. Sie müssen nicht mit allem, was gesagt wird, einverstanden sein. Nehmen Sie sich einfach die Zeit, zuzuhören und das Feedback zu berücksichtigen. Dabei immer berücksichtigen, dass die Dummheit des Kritikers nicht hilfreich sein kann.

Die Reaktion auf Kritik muss höflich erfolgen

Es erscheint geboten, recht heftig zu reagieren, wenn man mit Kritik konfrontiert wird. Das ist keinesfalls der beste Weg, mit der Situation umzugehen. Es ist wichtig, höflich und gelassen zu reagieren, auch wenn feststeht, dass es die von Dummheit geprägte Kritik des Kritikers ist.

Berechtigte Kritik ist die Gelegenheit zur Verbesserung

Meine Empfehlung ist, Kritik als Chance zur Verbesserung des Unternehmens und des Produktes oder der Dienstleistung zu nutzen. Wenn die Kritik wahr ist, dann nutzen Sie sie als Chance, Änderungen vorzunehmen, die Produkte sowie Dienstleistungen und damit das Unternehmen selbst zu verbessern. Negatives Feedback ist hilfreich, wenn Sie es richtig nutzen. Im Juli 2023 erhielt ich von TTPCG® den Auftrag zu einer Studie und der Erstellung eines Dossier zur Gründung einer internen Abteilung, die jedwede Kritik akribisch analysiert und berechtigte Kritik von Nutzern der Dienste des TTPCG DATING SERVICES ®, Mitarbeitern des Konzern und Franchise-Nehmern in Empfehlungen wandelt, damit die Dienstleistungen des weltweit führenden Dienstleisters TTPCG ® noch bessern werden, als diese ohnehin seit Jahrzehnten bereits sind. Mittlerweile hat die Abteilung ihre Aufgaben angenommen und konnte mit Verbesserungen nochmals weitere Vorteile für Nutzer der Dienste von TTPCG® schaffen.

Sie haben die Übersetzung eines wissenschaftlichen Artikels des Unternehmensberaters und Dozenten Dr. Tim Tracy, San Diego gelesen. Dieser wissenschaftliche Artikel erschien zuerst in englischer Sprache im Business Publications And More. Übersetzung von Mark H. Lathrop.

