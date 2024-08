Kreuzfahrt für Groß und Klein – Attraktive Familienangebote an Bord der Carnival-Flotte

München – Familienurlaube an Land oder im Rahmen einer Kreuzfahrt haben eines gemeinsam: Hier wie dort geht es um erlebnisreiche und erholsame Tage für ALLE Beteiligten – große und kleine.

Dass Spaß auf den Fun-Schiffen der Carnival Cruise Line (www.carnivalcruiseline.de) ein maßgebliches Produktmerkmal ist, weiß man nicht nur in den USA. Auch hierzulande gilt die Reederei als Synonym für ebenso entspannten wie legeren Urlaub auf See. Und dies zu Konditionen, bei denen auch Familien ihren Kreuzfahrt-Traum realisieren können.

So bietet das Unternehmen für die kommenden Herbstferien eine Reihe familienfreundlicher Karibik-Cruises an, bei denen Kinder als dritte und vierte Person in der Kabine der Eltern von besonders niedrigen Raten profitieren. So wie z.B. während der einwöchigen Kreuzfahrt ab/bis Miami durch die Westkaribik (29. September bis 6. Oktober). An Bord der Carnival Celebration (Jungfernfahrt 2022) führt die Seereise ab/bis Miami nach Cozumel und Costa Maya in Mexiko sowie zur vor Honduras liegenden Insel Roatan.

Die Preise starten je nach gewählter Unterkunfts-Kategorie ab 607 € pro Person bei Doppelbelegung. Bis zu zwei Kinder zahlen jeweils ab 309 €, wenn sie in der Kabine der Eltern übernachten.

Bei insgesamt drei Seetagen besteht auf dieser Kreuzfahrt ausreichend Gelegenheit, das Sport-, Unterhaltungs- sowie Wellnessangebot des Cruisers zu genießen. Die Carnival Celebration ist eines von aktuell drei Schiffen der innovativen Excel-Klasse und mit einem umweltschonenden Flüssigerdgasantrieb (LNG) ausgerüstet. Zwei der zahlreichen Highlights des für 5.374 Passagiere ausgelegten Cruisers sind das über drei Decks reichende Atrium sowie die spektakuläre Achterbahn BOLT, die zu Adrenalinschübe bei großen wie kleinen Gästen führt.

Für den Kreuzfahrer-Nachwuchs konzipiert sind auch die zahlreichen Pool- und Wasserattraktionen oder die Angebote des Kinder- und Jugendprogramms. So vergnügen sich die Kids im Camp Ocean, während die Eltern das Sonnendeck oder die Annehmlichkeiten des Cloud 9 Spa genießen. Getreu dem Motto „Fun for everyone“.

Weitere Informationen und Buchung auf www.carnivalcruiseline.de und in den Reisebüros.

Über Carnival Cruise Line

Seit Gründung im Jahr 1972 ist Carnival Cruise Line stetig gewachsen und befördert heute jedes Jahr Millionen von Gästen. Diese haben die Wahl zwischen zwei- bis 31-tägigen Reisen auf 27 Schiffen. Obwohl Carnival Cruise Line vor allem für Karibik-Kreuzfahrten bekannt ist, gehören auch andere exotische und faszinierende Ziele wie Mexiko, Alaska, die Bahamas, Europa, Hawaii, Australien, Neuseeland und die Pazifikregion zum Portfolio.