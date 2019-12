Krebstumore ernähren sich von Fleisch

Das Fleisch, das täglich bei uns auf dem Teller landet, ist schon lange nicht mehr so natürlich, wie es einmal war. Stattdessen ist es so sehr mit Chemikalien vollgestopft, dass es krebserregend ist. Autor Tabou Banganté Blessing Braun warnt in seinem Buch „Krebs-Terroristen“ vor einem übermäßigen und wahllosen Verzehr.

In dem ersten Band seiner Krebsreihe stellt der Autor nicht nur dar, was Krebs ist, sondern auch, wodurch er verursacht wird. Ein besonderes Augenmerk legt er hierbei auf unsere alltäglichen Lebensmittel, denn in vielen von ihnen sind Stoffe enthalten, die unserem Körper, besonders in den Mengen, in denen wir sie verzehren, nicht guttun.

Fleisch ist nicht mehr natürlich

Das liegt zum einen an den Giften, die den entsprechenden Tieren verabreicht werden, da die Industrie möchte, dass diese zum Beispiel möglichst schnell wachsen. Zum anderen wird bei der Verarbeitung des Fleisches ebenfalls auf Gift zurückgegriffen, die durch verschiedene Prozesse gefährliche Chemikalien freisetzen. Von einem natürlichen Produkt kann bei unseren heutigen Fleischerzeugnissen also kaum noch die Rede sein. Es sind die von Menschen zugefügten Chemikalien, die sie unnatürlich und krebserregend machen.

Die Folgen des „falschen“ Fleisches

Für die Zucht werden Tiere Hormone verabreicht. Interessanterweise wurde in den letzten Jahren ein Anstieg hormonabhängiger Krebsarten bei Menschen festgestellt. Eine Verbindung zum behandelten Fleischliegt auch hier wieder sehr nahe. Ebenso wurden zum Beispiel Störungen bei der Organentwicklung sowie Fruchtbarkeitsprobleme bei Männern und Frauen beobachtet. Das mit Chemie vollgepumpte, das „falsche“ Fleisch ist also nicht nur für die Entstehung von Krebs verantwortlich, sondern bringt weitere Beschwerden mit sich, auf die wir gerne verzichten können.

Über den Autor Tabou Banganté Blessing Braun

Der Autor Tabou Banganté Blessing Braun ist ein freier und unabhängiger Denker und investigativer Autor, der gerne über schwierige und unbeliebte Themen schreibt. Mit seinem gesammelten, geballten Wissen, seinen Forschungen und Selbstexperimenten bringt er seine Leser und die Welt ein Stückchen näher, macht sie gesünder und glücklicher. Er ist spezialisiert auf Schwierigkeiten und Probleme in den Bereichen Job und Karriere, Beziehung und Familie, Lebensplanung, Gesundheit, psychische Blockaden und vielen mehr. Er berät und begleitet Menschen, damit sie erfolgreich wachsen und mit ganz einfachen, leichten, genialen, innovativen Techniken und Tipps ihr Leben meistern können. Seine Bücher bringen jeden, auch resistente Skeptiker, weiter.

Der Überallbürger, wie er sich nennt, wohnt und lebt in Deutschland und flirtet gerne mit der Stadt der Wissenschaft Darmstadt.

Sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, ist sein Erkennungsmerkmal und wurde dem Text erhalten und nun behutsam lektoriert.

Über den Verleger Dantse Dantse

Der Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner und Vater von fünf Kindern. Er hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Stress, Burnout, Spiritualität, Gesundheit, beruflicher Erfolg, Kindererziehung, Partnerschaft, Sexualität, Liebe und Glück – das sind nur einige Themen, zu denen der Coach und Erfolgsautor Dantse Dantse in den letzten Jahren erfolgreich Bücher veröffentlicht hat.

Seit 2015 ist Dantse Dantse auch Verleger. Mit seinem Verlag indayi edition will er einen Akzent setzen: Menschen mit Migrationshintergrund und besonders jungen afrikanischen Autoren die Möglichkeit geben, mit ihren Büchern das deutsche Publikum zu begeistern. Ferner soll indayi edition eine wichtige Rolle für die Integration spielen und durch die deutsche Sprache die Menschen zusammenbringen.

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.

