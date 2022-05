Kreative Ideen für die Zuckertüte 2022

Kreative und praktische Ideen für die Zuckertüte

Die Zuckertüte, auch Schultüte genannt, ist ein beliebter Brauch, um Kindern den Einstieg in die Schule zu erleichtern. Aber was kann in solch eine Zuckertüte an süßen Dingen hineingegeben werden?

1. Einzigartige Schultüte

Schultüte ist nicht gleich Schultüte. Schon am Aussehen ist eine besondere Tüte zu erkennen und hier kann man durchaus selbst Hand anlegen. Eine selbst gemachte Zuckertüte kann in Form, Größe, Muster oder Lieblingsfarbe von gekauften Exemplaren abweichen und die Tüte zu jenem süßen Gegenstand machen, die ein Schulkind 2022 verzaubert.

2. Schulkind Shirt 2022

Im Trend liegen Schulkind Shirts aus Biobaumwolle mit einem persönlichen Aufdruck. So kann auf dem Shirt eine Zeichnung sein, ein Text oder sogar ein Foto des Kindes. Dasselbe gilt für ein Bye bye Kindergarten Shirt, womit die Grenze und der neue Lebensabschnitt erst recht markiert wird. Für diesen Anlass gibt es eigene Künstler und Künstlerinnen, die sich dem Thema widmen und Schulkind Shirts produzieren, zum Beispiel bei bloominic.com.

3. Brotdose und Trinkflasche für die Mittagspause – personalisiert mit Namen

Die Brotdose dient für das tägliche Jausen-Brot oder Jausen-Obst und darf in keinem Fall fehlen. Um die Dose von anderen Brotdosen abzugrenzen, kann sie mit einem Namen oder Bild versehen werden. Auch eine Trinkflasche darf nicht fehlen. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten aus Glas oder Kunststoff. Eine Trinkflasche personalisiert mit dem Namen des Kindes schützt vor Verwechslungen.

4. Turnbeutel und Sportsachen

Jedes Kind benötigt in der Schule einen Turnbeutel und Sportsachen. Insofern können sie auch gleich in der Zuckertüte vertreten sein. Damit wird das Kind optimal für den Schulanfang ausgestattet und findet in seiner Zuckertüte durchaus brauchbare und nützliche Gegenstände wieder. Im Turnbeutel können auch ein paar Müsli-Riegel versteckt werden, sodass die Süßigkeiten nicht ganz zu kurz kommen.

5. Lernspielzeug oder Lerncomputer

Lernspielzeuge sind sehr intelligente Geschenke in der Zuckertüte. Dabei stellt sich die Frage, ob diese Spielzeuge analog oder digital sein sollen. Für ein Kind, welches gerade erst in die Schule kommt, sind analoge Spiele in jedem Fall den digitalen vorzuziehen. Digitale Lerncomputer für die Kleinsten sind zwar eine Attraktion, vernachlässigen aber die haptischen und analogen Fähigkeiten der Kinder.

6. Plüschtier oder Glücksbringer

Plüschtiere versüßen ebenfalls das Leben von Kindern. Mittlerweile gibt es sehr liebe Tiere aus Biobaumwolle, welche ein lustiges Aussehen haben und gut zum Kuscheln geeignet sind. Ist das Plüschtier leicht und elastisch, kann es gut in die Schultasche gesteckt werden und das Kind täglich in die Schule begleiten. Gerade für kleine Schulkinder ist dies eine gute Idee. Sie fühlen sich dann nicht alleine und können den Schulalltag besser meistern.

Online Shop BLOOMINIC

BLOOMINIC Designs sind einzigartig, frisch, farbenfroh und voller Lebensfreude – einfach perfekt für einen stilvollen Look.

Kontakt

Bloominic

Alina Sieben

Robert Schuman Allee

54296 Trier

+49 17648720928

info@bloominic.com

http://www.bloominic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.