kreateur inszenierte Lufthansa Industry Solutions auf der Seatrade 2023

Konzept und Design für den Messeauftritt in Fort Lauderdale entwickelt

Die Kommunikationsprofis der Berliner Agentur kreateur verantworteten auch in diesem Jahr den Messeauftritt ihres langjährigen Kunden Lufthansa Industry Solutions in Fort Lauderdale/Miami und entwickelten Konzept und Design für die internationale Präsentation ihres Kunden. Den Messebau übernahm ein lokaler Partner in Atlanta/USA.

Als langjähriger kreativer Partner des Unternehmens verantwortet die Agentur für Markenwelten bereits seit 2014 die nationalen und internationalen Auftritte von Lufthansa Industry Solutions vom Entwurf bis zur Durchführung von Messebau und -kommunikation. Der Auftritt von Lufthansa Industry Solutions bei der Seatrade Cruises Global 2023 in Fort Lauderdale ist das jüngste internationale Messeprojekt, die die Berliner Agentur für ihren Auftraggeber konzipierte, umsetzte und betreute.

Die Seatrade Cruises Global zählt zu den wichtigsten Kreuzfahrtmessen der Welt und fand in diesem Jahr unter dem Motto „Forward Momentum“ im renovierten Fort Lauderdale Broward County Convention Center in Fort Lauderdale/Miami statt. Die globale Veranstaltung für die Kreuzfahrtbranche zählte mehr als 500 Aussteller und rund 10.000 Besucher – darunter Fachleute aus dem Kreuzfahrtsegment und anderen Bereichen der Tourismusbranche. Sie ist für dieses Marktsegment die wichtigste Plattform, um sich über Trends, Innovationen und Herausforderungen auszutauschen und an einem umfangreichen Bildungsprogramm teilzunehmen.

Lufthansa Industry Solutions war auf dieser renommierten Kreuzfahrtmesse mit einem eigenen Stand vertreten, um einige ihrer Fokus-Themen wie AI & Data Analytics, Augmented Reality, Security, Smart Cabin und 5G Networks zu präsentieren. Das Dienstleistungsunternehmen unterstützt seine Kunden bei der Automatisierung und Digitalisierung sämtlicher Geschäftsprozesse für die digitale Transformation.

kreateur

Die Agentur für Markenwelten, Live-Kommunikation und Marketing mit Sitz in Berlin entwickelt maßgeschneiderte Konzepte für die erfolgreiche Inszenierung von Unternehmen, Institutionen und Marken. Zum Leistungsspektrum der Kommunikationsprofis gehören Designentwicklung, Brandings, Markenstrategien und die Kreation von Live-Erlebnissen für Kunden, Mitarbeiter und Partner. Abgerundet wird das Portfolio von virtuellen und hybriden Veranstaltungen. Ziel ist immer die überzeugende und unverwechselbare Kreation von Markenwelten über alle Formate hinweg. Kunden von kreateur sind „Local Heroes“ ebenso wie namhafte Unternehmen. Dazu zählen Tesla, Siemens, Lufthansa Systems, Lufthansa Industry Solutions und Deutsche Rentensicherung Bund.

