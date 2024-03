kreateur gewinnt landeseigene Berliner Unternehmensgruppe als Neukunden

Berliner Agentur plant und realisiert mehr als 100 Events für Grün Berlin

Die Agentur kreateur konnte gemeinsam mit der Production Company Gate einen weiteren Auftraggeber aus Berlin von ihren Leistungen überzeugen und zeichnet sich künftig für die Planung und Realisierung von Veranstaltungen der landeseigenen Grün Berlin Unternehmensgruppe verantwortlich. Die kommunale Unternehmensgruppe entwickelt, baut und betreibt seit 25 Jahren nachhaltige, grüne Infrastrukturen für Berlin.

Die künftige Dienstleistung von kreateur umfasst die Planung und Durchführung verschiedener Veranstaltungsformate überwiegend in den Parkanlagen von Grün Berlin. Die Basis für die Veranstaltungen bildet ein von Grün Berlin erarbeiteter Jahresplan. Optional können weitere Veranstaltungen dazu kommen, deren Planung und Umsetzung kreateur ebenfalls verantworten wird.

Im Detail übernimmt die Agentur in den Parkanlagen die Realisierung und Regie der Veranstaltungen, was unter anderem die Unterbreitung von Besetzungsvorschlägen, Künstlern und Rahmenprogrammen inklusive Vertragsabsprache und Vorbereitung aller Verträge beinhaltet. In den künftigen Verantwortungsbereich von kreateur fällt auch die Budgetkontrolle und Einhaltung sowie die Partnerakquisition und die Erstellung von Ablaufplänen, Produktionsplänen, Timetables, Checklisten und Grundrisszeichnungen.

Ebenfalls zum Auftragsvolumen gehört die Koordination und Planung der erforderlichen technischen Voraussetzungen, wozu die entsprechende Bühnen- beziehungsweise Veranstaltungstechnik zählt. Die Agentur für Markenwelten, Live-Kommunikation und Marketing beschafft künftig auch das Künstlercatering und bucht und koordiniert Helfer für Auf- und Abbauarbeiten. Die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit steht bei sämtlichen vorbereitenden Arbeiten und Maßnahmen im Fokus.

Die Projektleitung für die jährlich mehr als einhundert Veranstaltungen von Grün Berlin wird bei kreateur maßgeblich von Mathias Bergmann übernommen, der seit Anfang Dezember 2023 zum Mitglied der Geschäftsführung gehört.

kreateur

Die Agentur für Markenwelten, Live-Kommunikation und Marketing mit Sitz in Berlin entwickelt maßgeschneiderte Konzepte für die erfolgreiche Inszenierung von Unternehmen, Institutionen und Marken. Zum Leistungsspektrum der Kommunikationsprofis gehören Designentwicklung, Brandings, Markenstrategien und die Kreation von Live-Erlebnissen für Kunden, Mitarbeiter und Partner. Abgerundet wird das Portfolio von virtuellen und hybriden Veranstaltungen. Ziel ist immer die überzeugende und unverwechselbare Kreation von Markenwelten über alle Formate hinweg. Kunden von kreateur sind „Local Heroes“ ebenso wie namhafte Unternehmen. Dazu zählen Tesla, Siemens, Lufthansa Systems, Lufthansa Industry Solutions und Deutsche Rentensicherung Bund.

kreateur Müller vom Berge Mozen GbR

Holsteinische Straße 29

D-10717 Berlin

Ansprechpartner: Mathias Bergman

mb@kreateur.de

Tel.: +49 (0) 30 232 558-109

Internet: www.kreateur.de