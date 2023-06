KRAUSE-Stehleiter mit MultiGrip-System: mehr Arbeitsfläche, mehr Komfort, mehr Sicherheit

Bei Tätigkeiten an höher gelegenen Arbeitsplätzen sind Stehleitern als Steiglösung eine gute Wahl. Arbeiten in der Höhe sind oft mit Unfallrisiken verbunden und man hat meist nicht alle benötigten Materialien oder Werkzeuge zur Hand. Häufiges Auf- und Absteigen ist die Folge und führt zu einem gesteigerten Unfallrisiko. Eine größere Ablagefläche mit multifunktionalen Details schafft hier Abhilfe – und zwar genau da, wo man sie braucht. Die innovative Stufen-Stehleiter „Secury“ von KRAUSE mit dem durchdachten „MultiGrip-System“ erhöht nicht nur die Sicherheit, Arbeiten gehen auch deutlich schneller von der Hand.

Das Mehr an Arbeits- und Ablagefläche – alles stets griffbereit

Mit dem innovativen MultiGrip-System hat der Traditionshersteller KRAUSE ein System entwickelt, das die Ablage- und Arbeitsfläche auf der Stehleiter deutlich vergrößert – immer griffbereit an Ort und Stelle. Die große Schale bietet ausreichend Platz für Werkzeuge, Zubehör oder Hilfsmaterialien und beide Hände bleiben frei für komfortables, ergonomisches Arbeiten und einen sicheren Auf- und Abstieg. Renovierungs- oder Reinigungsarbeiten, Reparaturen, Dekorationsarbeiten im Einzelhandel oder anfallende Tätigkeiten im Haushalt – dank der bewährten KRAUSE-Qualität ist die „Secury“ für den täglichen Profi-Einsatz ebenso geeignet wie für den Heimbereich.

Kleiner Aufwand – große Ablage

Das einzigartige MultiGrip-System ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. Einfach die Klettverschlüsse lösen, Bügel aus den Holmen ziehen, Ablageschale umklappen und einrasten – praktisch im Handumdrehen steht eine große Arbeits- und Ablagefläche für alle anfallenden Tätigkeiten zur Verfügung. Und das ganz ohne lästiges Suchen, Anbauen oder Montieren, denn das MultiGrip-System ist fest an der Leiter installiert und somit immer zur Stelle, wenn es gebraucht wird. Benötigte Materialien oder Werkzeuge können so schon vor dem Aufstieg in der großzügigen Ablageschale platziert werden – für ein sicheres Betreten der Leiter. Eingeklappt nimmt das System keinen zusätzlichen Raum ein und steht beim nächsten Einsatz sofort wieder zur Verfügung.

Durchdachte Details – noch mehr Komfort

Die ergonomisch geformte Schale bietet neben verschiedenen Werkzeughaltern ein Höchstmaß an Komfort. Zum Beispiel integrierte Kabelclips, die störende Verlängerungskabel bequem an Ort und Stelle halten und so eine zusätzliche Sturzgefahr verhindern. Für Wasser, Reinigungsmittel oder auch Farbe und Kleister ist der 8-Liter System-Eimer als Zubehör erhältlich. Dieser wird bei Bedarf einfach in den Aufnahmebügel des MultiGrip-Systems eingesetzt. Auch Farbeimer können je nach Größe direkt in den Bügel eingehängt werden. Zusätzlich verfügt die innovative Ablageschale über einen weiteren Eimerhaken, so dass auch mit zwei Eimern gearbeitet werden kann.

Wer einmal auf den Stufen der „Secury“ gestanden hat, weiß wie sich sicheres Arbeiten anfühlt. 100 mm extra-tiefe Stufen, 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheitsplattform mit Anti-Rutsch-Einlagen und großdimensionierte Holme mit rutschhemmenden und bodenschonenden Fußkappen runden das Komfortpaket dieser innovativen Stehleiter ab.

Weniger ist manchmal mehr

Für alle Anwender, denen die große Multifunktions-Ablageschale der „Secury“ zu groß ist, hat KRAUSE natürlich noch viele weitere einseitige Stehleitern im Programm. Zum Beispiel die mit eloxierten Holmen ausgestattete „Securo“. Auch sie verfügt über Anti-Rutsch-Einlagen in der großen Standplattform und 125 mm tiefe, sechsfach vernietete Sicherheitsstufen. Die Ablageschale ist kleiner dimensioniert, bietet aber dennoch ausreichend Platz für Werkzeug und verfügt über zwei Kabelhalter sowie einen Eimerhaken. Die ergonomische Form sorgt für einen sicheren Stand auf der obersten Plattform und erleichtert in dieser Position das Abstützen mit den Beinen am Sicherheitsbügel.

Saubere Ergebnisse dank eloxierter Holme

Eloxieren ist ein Verfahren zur Behandlung von Aluminium, bei dem durch einen elektrochemischen Prozess eine Oxidschicht auf dem Material erzeugt wird. Die Oxidhaut bildet dabei eine Schutzschicht auf dem Aluminium. Das Besondere am Eloxieren ist, dass keine zusätzliche Schicht auf das Aluminium aufgebracht wird. Die Oxidschicht ist vollständig in das Material integriert und bildet einen festen molekularen Verbund.

Der Hauptvorteil dieser speziellen Holme liegt darin, dass durch die Eloxierung eine Verschmutzung der Hände wirksam verhindert wird. Es entsteht eine besonders glatte Oberfläche, an der Rückstände kaum haften können. Zudem lässt sich die Leiter schnell und einfach reinigen. Diese Eigenschaften machen die Leiter besonders beliebt bei Tapezierern, Malern und in hygienisch sensiblen Arbeitsbereichen wie Arztpraxen, Apotheken oder Laboren. Auch im Haushalt bietet diese Leiter und die damit verbundenen sauberen Hände Vorteile, zum Beispiel beim Aufhängen von Gardinen.

Sicherheit bis ins Detail – rutschsichere Fußkappen, stabile Gelenke und profilierte Stufen

Die Sicherheit beim Arbeiten in der Höhe – und damit die Vermeidung von Unfällen – hat bei KRAUSE stets oberste Priorität, so auch bei der „Securo“. Alle Details wie große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Fußkappen, ein holmumgreifendes Sicherheitsgelenksystem und eine perfekt auf den Einsatz abgestimmte Ergonomie sind bei KRAUSE-Stehleitern und damit auch bei der „Securo“ selbstverständlich. So kann der Anwender sicher, komfortabel und besonders hygienisch in der Höhe arbeiten.

Die erreichbaren Arbeitshöhen liegen für die „Secury“ mit Multigrip bei maximal 3,25 m, mit der eloxierten „Securo“ erreicht der Anwender sogar 3,70 m. Vor dem Kauf einer Stufen-Stehleiter sollte daher die zu erreichende Arbeitshöhe in die Entscheidung mit einbezogen werden.

120 Jahre Produkterfahrung für perfekte Lösungen

Als Spezialist für Steig- und Gerüsttechnik produziert das KRAUSE-Werk seit über 120 Jahren Leitern, Tritte und Gerüste. Der Markenname KRAUSE steht für Tradition, Innovation und Sicherheit. KRAUSE-Produkte überzeugen täglich millionenfach in allen Anwendungsbereichen. Vom privaten Gebrauch in den eigenen vier Wänden über den professionellen Einsatz im Handwerk bis hin zum täglichen Einsatz in der Industrie – vom einfachen Tritt über Stufen- und Sprossenleitern, von Fahrgerüsten bis hin zu kundenspezifischen Sonderlösungen. Immer und überall überzeugen KRAUSE-Produkte durch höchste Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit. Strengste Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen im werkseigenen Labor sowie ständige Material- und TÜV-Prüfungen sind für KRAUSE-Produkte selbstverständlich. Zahlreiche unabhängige Tests und Zertifikate bestätigen die hohe Produktqualität.

Einen kompletten Überblick der verfügbaren Produkte erhalten Sie unter www.krause-systems.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

