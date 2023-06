In einer Welt, in der Demokratie zunehmend an Bedeutung verliert und Diktaturen als vermeintliche Lösung für wirtschaftliche Entwicklung betrachtet werden, erhebt Kpao Saré seine Stimme. In seinem Buch “Tschitschawi – Der Diktatorenkiller” prangert er auf fiktive Weise die Rückkehr der Diktaturen an und ruft zur Vernunft und Menschlichkeit auf.

Saré enthüllt die Manipulation afrikanischer Völker und die Verantwortung der politischen Elite in diesem Niedergang der Demokratie. In einem fesselnden Interview beantwortet er Fragen zur Inspiration für sein Buch, seinen Lieblingsszenen und den Zielen, die er damit verfolgt. Er spricht auch über politische Manipulation, sowohl in Afrika als auch in Deutschland, und teilt seine Gedanken zur Macht von Religion und Politik. Tauchen Sie ein in eine faszinierende Diskussion über Demokratie, Diktatur und die ethischen Fragen, die unsere Gesellschaft prägen.

