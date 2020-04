Kostenfreier Online-Eintrag für Kulturanbieter*innen auf dem Matchingtool für Kultursponsoring

Das Branchenportal kulturmarken.de dient seit dem Jahr 2004 Entscheidungs-träger*innen aus Wirtschaft, Kultur, Medien und Politik als Informationsdienst rund um die Themen Kulturmarketing, Kultursponsoring und Kulturförderung. Ein besonderes Matchingtool für Kulturanbieter*innen und Kulturförder*innen dient als digitale Vermittlungsbörse. Hier präsentieren bereits 280 Kulturanbieter*innen aus ganz Europa ihre Sponsoringangebote für potenzielle Partner*innen aus der Wirtschaft. Kulturanbieter*innen haben bis zum 30. Juni 2020 die Möglichkeit, sich auf dem Online-Portal einen kostenfreien Eintrag zu sichern und dadurch ihre spezifischen Sponsoringangebote für 365 Tage an die Wirtschaft und potentielle zukünftige Förder*innen zu kommunizieren. https://kulturmarken.de/



Kultursponsoring ist eine bedeutende Säule der Finanzierung von Kulturprojekten und ein wichtiges Instrument für Unternehmen, um ihre eigene Marke mit Sympathie aufzuladen. Jährlich investieren Unternehmen über Kultursponsoring-Partnerschaften ca. 400 Millionen Euro in Kulturprojekte, dazu gehören Theater, Museen und Festivals. Doch wie finden Kulturanbieter*innen und Kulturförder*innen zueinander?



Das Matchingtool für Kultursponsoring verschafft Kulturanbieter*innen den einmaligen Vorteil, sich im dynamischen Kulturmarkt klar zu positionieren und die Sichtbarkeit für mögliche Sponsoringpartner*innen zu erhöhen. Wirtschaftsunternehmen haben die Möglichkeit, mittels einer Suchmaske zu ihrem gesellschaftlichen Engagement passende Sponsoringangebote von Kulturinstitutionen schnell zu finden.



Kulturanbieter*innen kommunizieren im Rahmen von redaktionellen Beiträgen ihr attraktives Sponsoringangebot und bieten anhand von sponsoringrelevanten Parametern wie der geografischen Verortung, Besucher*innenzielgruppen, Infrastruktur-Faktoren, Werbereichweiten und innovativen B2B/B2C-Leistungen professionelle Entscheidungshilfen für potenzielle Partner*innen aus der Wirtschaft.



Dazu Hans-Conrad Walter, Kultursponsoring-Experte und Geschäftsführer von Causales „Um einen Beitrag für einen schnellen Neustart des Kulturmarktes nach hoffentlich bald überwundenen Krise zu leisten und die wichtige Arbeit von Kulturanbieter*innen zu erhalten und zukunftsfähig zu machen, bieten wir erstmalig Kulturanbieter*innen vorerst bis zum 30. Juni 2020 eine kostenfreie Veröffentlichung von Sponsoringangeboten an die Wirtschaft an.“



Interessierte Kulturanbieter*innen können ihr Angebot ab sofort veröffentlichen. Die Datenabfrage erfolgt online. Die Daten werden von Causales vor Veröffentlichung geprüft und dann nach Freigabe der Kulturanbieter*in veröffentlicht. Ansprechpartner*in bei Causales ist die Kulturmanagerin Luzie Sieckenius (sieckenius@causales.de).



https://kulturmarken.de/kostenfreier-eintrag



