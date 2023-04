Kooperation sichert die Zukunft

Die Orchestergemeinschaft Seepark und die Jazz & Rock Schulen Freiburg kooperieren künftig.

Die Orchestergemeinschaft Seepark beschreitet neue Wege in der musikalischen Ausbildung und kooperiert künftig mit den Jazz & Rock Schulen Freiburg. Die vergangenen Jahre haben Vieles in unserer Gesellschaft verändert. Auch für die Trägervereine der Orchestergemeinschaft Seepark. So war es nach der pandemiebedingten Zwangspause nicht mehr möglich, die musikalische Jugendausbildung in der vereinseigenen Musikschule in der gleichen Form fortzuführen. Viele Auszubildende haben sich neu orientiert und ihre musikalischen Wege abgebrochen. Damit das sinfonische Blasorchester die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre dennoch fortführen kann, sind neue Wege notwendig. Dirigent Michael Schönstein erarbeitete zusammen mit den Vorstandschaften der Musikvereine Betzenhausen-Bischofslinde und Freiburg-Mooswald, sowie den Verantwortlichen der Jazz & Rock Schulen Freiburg ein neues Konzept für eine moderne Orchesterschule. Künftig erfolgt der musikalische Einzelunterricht in den Jazz & Rock Schulen Freiburg und ergänzend die Ausbildung als „Orchestermusiker“ in der Orchestergemeinschaft Seepark. Die Nachwuchsmusiker erhalten dadurch ein deutlich umfangreicheres Angebot mit Instrumentalunterricht, Workshops, JMLA-Kursen, Orchesterproben und Konzerten. Auch profitieren die Teilnehmer von der Kooperation mit der Online-Plattform „Blasmusik.Digital“, denn im Rahmen der Ausbildung erhalten sie dadurch auch Zugriff auf alle Live Online Seminare und können so zusätzlich über diese moderne Lernform schnell ihr musikalisches Wissen auf- und ausbauen.

Die Orchestergemeinschaft Seepark ist eines der größten sinfonischen Blasorchester in Freiburg im Breisgau. Das Orchester besteht aus einem Zusammenschluss des Musikverein Betzenhausen-Bischofslinde e.V. und des Musikverein Freiburg-Mooswald e.V.. Seit der Gründung im Jahre 2001 dürfen Musiker:innen im Alter von 9 bis 99 Jahren gemeinsam Musik erleben. Das Hauptorchester spielt in der Division 3 und wurde zuletzt im Juli 2022 am World Music Contest in Kerkrade (NL) mit der Gold-Medaille ausgezeichnet. Das Repertoire umfasst ein breites Spektrum von originaler Literatur für sinfonisches Blasorchester, über Filmmusik, bis hin zu klassischen Bearbeitungen. Die musikalische Ausbildung erfolgt in der eigenen Musikschule. Aktive und fördernde Mitglieder, sowie Besucher der Konzerte können erleben, was sinfonische Blasmusik von heute bedeuten kann und den Mythos der „schlecht klingenden Bierzeltmusik“ vergessen. Das Hauptorchester probt jeden Mittwoch um 19:30 Uhr im Bürgerhaus am Seepark. Gerhart-Hauptmann-Str. 1, 79110 Freiburg Straßenbahn Linie 1 – Haltestelle „Betzenhauser Torplatz“ – Weitere Infos unter: www.orchestergemeinschaft.de

