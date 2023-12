Kooperation im Erdbeben-Engineering

Merkle CAE Solutions vertieft Zusammenarbeit mit Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Marius Pinkawa – Erdbebeningenieur.de

Merkle CAE Solutions GmbH, Experte im Bereich ingenieurstechnischer Simulationsberechnungen, und Ingenieurbüro Pinkawa, Experte im Bereich des Erdbeben-Engineerings, bündeln ihr Know-how. So können in Zukunft auch komplexe Projekte, Anlagen und Komponenten in allen Fragen rund um das Erdbeben-Engineering betreut werden. Kunden profitieren so von spezieller Expertise zur Durchführung geforderter Nachweise für quasi-statische sowie dynamische Erdbebenberechnungen und normenkonforme Erdbebennachweise.

Durch die enge Partnerschaft der beiden Ingenieurbüros wird das komplette Portfolio möglicher Erdbebenberechnungen abgedeckt; Erdbebenersatzlasten, nichtlineare statische Ersatzkraftverfahren, mono- und multimodale Antwortspektrenverfahren, sowie dynamische Erdbebensimulationen, sogenannte Zeitverlaufsverfahren.

„Als hochspezialisiertes, aber kleines Ingenieurbüro bin ich in der Vergangenheit gelegentlich an Kapazitätsgrenzen gestoßen und musste hochinteressante Projektanfragen schweren Herzens abweisen“, so Dipl.-Ing. Marius Pinkawa, Inhaber des Ingenieurbüro Pinkawa. „Mit der Merkle CAE Solutions GmbH steht ein starker Partner an meiner Seite, der mit langjähriger Projekterfahrung und umfassenden Kapazitäten im Bereich Erdbebenberechnung und FE-Simulation punktet.“

Dipl.-Ing. (TU) Stefan Merkle, Geschäftsführender Gesellschafter der Merkle CAE Solutions GmbH ergänzt: „Die Symbiose aus Erdbeben-Knowhow und Erfahrung, FE-Spezialwissen und Simulationsroutine, Manpower, Rechenleistung und Softwareausstattung stellt ideale Weichen für die termingerechte Bearbeitung hochkomplexer Sonderprojekte im Erdbebeningenieurwesen.“

In der Vergangenheit konnten die beiden Unternehmen ihre Expertise bereits in gemeinsamen Projekten einbringen. Mit der Partnerschaft wird die Zusammenarbeit weiter intensiviert.

Weitere Informationen unter www.merkle-partner.de sowie www.erdbebeningenieur.de.

Das Unternehmen Merkle CAE Solutions GmbH in Heidenheim wurde 1989 als Merkle & Partner GbR von Luft- und Raumfahrtingenieur Stefan Merkle gegründet. Merkle CAE Solutions GmbH zählt zu den ersten und führenden Dienstleistern für ingenieurwissenschaftliche Berechnungen und Simulationen in Deutschland. Am Hauptsitz Heidenheim und den Niederlassungen Wolfsburg, Homburg/Saar und Erfurt bearbeiten die 50 Mitarbeiter jedes Jahr rund 500 Kundenprojekte aus den Kerngebieten Strukturanalyse, Strömungssimulation und virtuelle Produktentwicklung. Zum Kundenkreis zählen namhafte Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Luft- und Raumfahrttechnik, der Automobilindustrie, der Konsumgüterindustrie und dem Schiffbau.

