Konstanz lacht – und die Welt lacht mit!

Einweihung der ersten Humorbank in Deutschland

Am 8. Oktober 2024 ab 15:30 Uhr wird in Konstanz am Konzil/ Stadtgarten die erste Humorbank Deutschlands feierlich eröffnet.

Dieser Ort am Hafen in Konstanz steht ganz im Zeichen des Humors und bietet Menschen die Möglichkeit, „Lachen gemeinsam zu erleben“ und „Humor zu verbreiten“.

Ins Leben gerufen wurde die Humorbank durch die Absolvent:innen (Jahrgang 2022/2023) des Humorkom Instituts und der Clownsschule Tamala, die ihre Vision eines humorvollen Ortes für Jede/n damit verwirklichen.

Was ist die Humorbank?

Die Idee der Humorbank ist, Humor greifbar zu machen. Besucher:innen können sich an diesem besonderen Platz nicht nur ausruhen, sondern auch lachen, positive Energie tanken und den Alltag für einen Moment vergessen. Die Humorbank ist ein symbolischer Ort, der zeigt, wie wichtig Humor für unser Wohlbefinden ist.

Mehr dazu unter www.humorbank.de www.humorkom.de www.tamala-center.de

Humorkom Institut und Clownsschule Tamala

Das Humorkom Institut

Das Humorkom Institut in Konstanz ist führend in der Ausbildung von Humortrainer:innen. Es fördert Humor als wertvolles Kommunikationsmittel und als Gesundheitsressource. Die Absolvent:innen lernen, wie man Humor in verschiedenen Lebensbereichen gezielt einsetzt – sei es im Beruf, im Gesundheitswesen oder im Alltag.

Die Clownsschule Tamala

Die Clownsschule Tamala, die erste ihrer Art in Deutschland, lehrt seit vielen Jahren die Kunst des Clownseins. Die Schüler:innen erlernen hier nicht nur das Handwerk des Clowns, sondern auch die tiefere Bedeutung von Humor und Lachen als heilende Kraft. Mit der Humorbank setzen die Humortrainer:innen ein starkes Zeichen für die Bedeutung des Lachens.

Einweihungsfeier der Humorbank am 8. Oktober 2024

Die Eröffnung der Humorbank wird ein voller Erfolg. Die Feier wird von den Absolvent:innen des Jahrgangs 2022/2023 des Humorkom Instituts organisiert. Mit humorvollen Auftritten, Humor-Performances und viel Lachen sorgten sie für eine unvergessliche Atmosphäre. Zahlreiche Gäste sind eingeladen, um diesen besonderen Moment mitzuerleben und die erste Humorbank der Welt zu feiern.

Die Bedeutung der Humorbank für die Gesellschaft

Die Humorbank in Konstanz soll nicht nur ein Ort zum Verweilen sein, sondern ein Symbol für die Bedeutung von Humor im Alltag. Humor fördert die Gesundheit, reduziert Stress und bringt Menschen zusammen. In einer immer hektischeren Welt bietet die Humorbank eine Gelegenheit, innezuhalten und das Leben von seiner humorvollen Seite zu betrachten.

Zukunftsvision: Humorbank als Inspiration für andere Städte

Die Initiator:innen hoffen, dass die Humorbank Konstanz als Vorbild für weitere Projekte in ganz Deutschland dienen wird. Humor sollte in jeder Stadt einen Platz haben – und die Humorbank ist der erste Schritt, dies zu verwirklichen. Es bleibt spannend zu sehen, ob andere Städte diesem positiven Beispiel folgen werden.

Die Humorbank als Symbol für Freude und Leichtigkeit

Die Eröffnung der ersten Humorbank der Welt ist ein wichtiger Meilenstein für Konstanz und ein starkes Zeichen für die Wertschätzung von Humor in der Gesellschaft. Die Absolvent:innen des Humorkom Instituts und der Clownsschule Tamala haben mit ihrer Vision einen Ort geschaffen, der Menschen zusammenbringt und daran erinnert, dass Lachen eine zentrale Rolle in unserem Leben spielt. Wir bedanken uns bei der Stadt Konstanz und den Verantwortlichen, die wieder einmal bewiesen haben, dass Konstanz eine moderne, weltoffene und junge Stadt ist, in der auch ein klein wenig verrückte Ideen Ihren Platz haben dürfen.

Besucht die Humorbank in Konstanz und lasst euch von der fröhlichen Stimmung anstecken. Denn: Lachen verbindet!

