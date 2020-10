KONI: Sicherheit, auch in der Corona-Krise

– jetzt Alltagsmaske im coolen KONI-Design erhalten

Die Sicherheit liegt KONI schon immer am Herzen. Schließlich sorgen die Produkte des Stoßdämpfer-Spezialisten für mehr Sicherheit auf den Straßen. Ein ganz anderer Sicherheitsaspekt steht allerdings im Jahr 2020 im Fokus: der Schutz vor der Infektion mit dem Corona-Virus. Auch dabei unterstützt KONI seine Kunden im Oktober 2020. Rechtzeitig vor der Winter-Saison können Kunden in Deutschland und Österreich zu ihrem neuen Satz KONI Stoßdämpfer eine stylishe KONI-Gesichtsmaske bekommen.

Mehr Sicherheit mit KONI-Maske

“Die Alltagsmaske begleitet uns schon seit dem Frühjahr,” erklärt Markus Albert vom KONI Vertriebsbüro Deutschland. “Und so schnell werden wir nicht ohne sie auskommen. Deshalb möchten wir unsere Fans mit einer ganz besonders stylishen Maske im KONI-Design dabei unterstützen, sich und ihre Mitmenschen bestmöglich zu schützen.”

Wer im Aktionszeitraum zwischen dem 1. und dem 31. Oktober 2020 einen Satz KONI Stoßdämpfer kauft, kann dazu eine der KONI Masken mit Kultfaktor erhalten. Dazu muss der Kunde nur seinen Kaufbeleg aus dem Oktober 2020 einscannen und per E-Mail mit seiner Postadresse an info@koni.de senden. Er erhält dann so schnell wie möglich seine persönliche KONI Alltagsmaske per Post, natürlich kostenlos. KONI stellt für diesen Zweck 500 Masken zur Verfügung. Sie sind also ein ganz exklusiver Fan-Artikel.

Nicht nur stylish, auch praktisch

Die wiederverwendbare Alltagsmaske mit dem dynamischen KONI-Schriftzug ist nicht nur mindestens 50 Mal waschbar. Sie ist darüber hinaus mit einer anti-mikrobiellen Ausrüstung versehen und sorgt auf diese Weise dafür, dass sich möglichst wenige Bakterien und Viren auf ihr ansiedeln können. Das schützt sowohl den Träger als auch seine Kontaktpersonen.

Die Masken-Aktion wird vom Vertriebsbüro KONI Deutschland veranstaltet. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Maske. Wenn die fünfhundertste Maske versandt ist, gibt es keine weiteren mehr. KONI speichert die Adressen der Teilnehmer nur für den Postversand und löscht sie in der Folge umgehend.

Über KONI

KONI hat über 150 Jahre Erfahrung mit Lösungen für Stoßdämpfer. So gelingt es dem Unternehmen, das Fahrgefühl und das Fahrverhalten moderner Fahrzeuge zu optimieren. Auf allen Kontinenten liefern lokale Distributoren KONI Stoßdämpfer an ihre Kunden aus. KONI entwickelt, produziert und vertreibt hydraulische Stoßdämpfer und Systeme für Straßen- und Rennwagen, Busse, Lkw, Anhänger, Schienenfahrzeuge, Verteidigung und industrielle Anwendungen. Seit 1972 gehört KONI zu ITT, einem global diversifizierten Industrieunternehmen mit Mitarbeitern in mehr als 35 Ländern und Kunden in rund 125 Ländern.

