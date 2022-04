Konftel Global Awards

Professionelles Konferenz-Equipment gefragt / Hybrides Arbeiten treibt Umsätze / KOMSA und Herweck ausgezeichnet

Köln / Umeå, 25.04.2022 – Konftel, führender Anbieter von Videokonferenz- und Collaboration-Lösungen, gibt die Gewinner seiner jährlich verliehenen Global Awards bekannt und würdigt die weltweit leistungsstärksten Vertriebspartner. Auch 2021 haben die Schweden ihre Beziehungen zu den Vertriebspartnern ausgebaut und gestärkt. Konftel geht ausschließlich über den indirekten Vertrieb an den Markt. In der Vertriebsregion Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) zeichnet Konftel für das Jahr 2021 die KOMSA AG zum dreizehnten Mal als umsatzstärksten und die Herweck AG zum wiederholten Mal als wachstumsstärksten Partner in der Region DACH aus.

Partnernetzwerk liefert Lösungen für hybrides Arbeiten

„Unser starkes Partnernetzwerk, zusammen mit einem wachsenden und innovativen Produktportfolio, katapultiert Konftel nach vorne, denn wir helfen Organisationen, erfolgreich auf hybrides Arbeiten umzustellen. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend langfristig fortsetzt. Dazu braucht es Nachhaltigkeit, Agilität und hochleistungsfähige Bild- und Audiotechnologien“, betont Ralf Kalker, Vertriebsdirektor DACH bei Konftel.

Perfektes Angebot für Umstellung der Arbeitswelt

Hochwertige Videokonferenz-Kits wie das Konftel C2070 oder das Konftel C50800 Hybrid erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die Konferenzlösungen unterstützen den anhaltenden Trend zu verteilten Arbeitsplätzen, denn immer mehr Videokonferenzen finden an mehreren Standorten statt. Die Arbeitswelt ist im Wandel zum hybriden Arbeiten. Das erfordert neben Lösungen für große Konferenzräume vor allem professionelles Equipment für kleinere und mittlere Konferenzräume: Viele Teams treffen sich spontan in Sprint- oder Huddle-Meetings, um Meilensteine, Ideen oder nächste Schritte in einem hybriden Setting von Angesicht zu Angesicht zu besprechen. Gefragt ist auch das Konftel Personal Video Kit mit Webcam und Freisprecheinrichtung der Business-Klasse, um persönliche Videokonferenzen in professioneller Qualität abzuhalten – am persönlichen Arbeitsplatz, im Büro oder Homeoffice.

Auszeichnungen in DACH gehen nach Sachsen und ins Saarland

Konftel würdigt jedes Jahr die erfolgreichsten Vertriebspartner je Vertriebsregion mit Deutschland, Österreich und Schweiz als einer der weltweit wichtigsten. Die Auszeichnung für das stärkste Wachstum in der Region DACH im Jahr 2021 geht zum wiederholten Mal an die saarländische Herweck AG. Umsatzstärkster Partner für das Jahr 2021 ist die KOMSA AG, die Konftel zum dreizehnten Mal prämiert.

„Leistungsstarke Konferenzlösungen“ – KOMSA AG

„Hybrides Arbeiten ist kein Trend mehr, hybrides Arbeiten ist die neue Realität in der Arbeitswelt“, sagt Steffen Ebner, CSO KOMSA AG. „Damit wir als Distributor und Dienstleister unsere Kunden optimal betreuen und professionelle Lösungen liefern können, brauchen wir leistungsstarke Konferenzlösungen wie sie auch Konftel bietet. Uns verbindet mit Konftel eine vertrauensvolle Partnerschaft, das schätzen wir sehr und bedanken uns für das Vertrauen und die erneute Auszeichnung.“

Herweck AG: „Professionelles Equipment ist der entscheidende Erfolgsfaktor“

„Konftel ein äußerst zuverlässiger Hersteller, der für hohe Produktqualität steht“, sagt Dominik Walter, Leitung Business Unit IT bei der Herweck AG. „Wir können uns auf Konftel als Anbieter sehr verlassen, unsere Partner und Kunden können sich auf die Qualität der Konftel-Produkte verlassen. Das ist der Schlüssel zu mehr Umsatz, denn professionelles Equipment ist der entscheidende Erfolgsfaktor in der hybriden Arbeitswelt – und diese Arbeitswelt entfaltet sich gerade jetzt.“

Auf geht es: Der Weg zur Klimaneutralität

Mit seinen Lösungen fördert Konftel zudem umweltfreundliches Arbeiten, was der Status Climate Neutral Certified dokumentiert. Tommy Edlund, Director of Global Sales bei Konftel, verweist darauf, dass noch viele Arbeitsräume für Videokonferenzen ausgestattet werden müssen. Der Grund: An immer mehr Meetings nimmt mindestens auch ein Teilnehmer aus der Ferne teil. Daher ist es zentral, hybride Arbeitsplätze mit nachhaltigen und klimafreundlichen Produkten auszustatten.

„Videokonferenzen sind eine bewährte, effektive und umweltfreundliche Alternative zu Geschäftsreisen und werden auch in der künftigen Arbeitswelt eine zentrale Rolle spielen. Konftel versetzt seine Händler in die bestmögliche Ausgangsposition, um ihren Kunden die Umstellung auf hybrides Arbeiten zu ermöglichen. Wir danken allen unseren Partnern für ihre großartige Unterstützung und gratulieren den Preisträgern zu ihrem Erfolg“, sagt Tommy Edlund.

Über Konftel:

Konftel ist ein weltweit führender Anbieter von Konferenzlösungen. Seit 1988 ist es unser Ziel, Menschen und Unternehmen überall auf der Welt bei ihrer Kommunikation zu unterstützen – egal wie weit entfernt sie voneinander sind. Konferenzlösungen sparen Zeit und Kosten und leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt. Wir tragen das Gütesiegel „Climate Neutral Certified“, so dass unsere Kunden ihre Konferenzausrüstung mit gutem Gewissen beim Klimaschutz kaufen können. Kristallklarer Klang und gestochen scharfe Videos sind entscheidend für effiziente Meetings. Deshalb setzen wir bei unseren Konferenzlösungen ausschließlich die führenden Technologien ein. Unsere OmniSound®-Technologie ist in allen Konftel-Geräten enthalten. Die Produkte werden weltweit unter der Marke Konftel vertrieben. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Schweden. Weitere Informationen zu Unternehmen und Produkten: www.konftel.de

