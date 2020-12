Einheitliches Badezimmer Design leicht gemacht

Bei der Planung eines Badezimmers haben viele den Wunsch von einem einheitlichen Design der Möbelstücke. Dies schafft eine harmonische und friedliche Stimmung. Einigen ist es somit wichtig, dass die verschiedenen Möbelstücke die gleiche Farbe, Rundungen und Formen haben. Ein einheitliches Baddesign erfreut sich daher an zunehmender Beliebtheit.

Für eine Komplettbad-Einrichtung mit abgestimmten Designs und zusammenhängenden Möbelstücken bietet sich die Firma Ideal Standard mit ihre Conca Serie an.

Die Ideal Standard Conca Serie ist aus der Zusammenarbeit mit dem Designstudio Roberto und Ludovica Palomba entstanden. Sie bezieht sich auf die erste und bekannteste Ideal Standard Serie aus den Siebziger Jahren. Bei der Entwicklung der Conca Serie wurde das Team von dem funktionalen und ästhetischen Reiz der Geometrie in Architektur, Design und gestaltenden Künsten geleitet.

Das Sortiment Serie Conca erhält jedes Möbelstück für Ihr Badezimmer. Somit gibt es verschiedene Designs für Waschtische, Badmöbel, Spiegel, Armaturen und Badewannen.

Die neuen Waschtische übernehmen die Elemente des bisherigen Moduls und dabei wird es in das neue aktuelle Interieur Designs transferiert. Herausstechende Merkmale der Waschtische sind eine erhöhte Hahnlochbank sowie die neuen Radien und schmalen Kanten. Die Waschtische sind in verschiedenen Abmessungen, Armaturen und Ausführungen erhältlich. Dabei kann der Waschtisch auf jedes Badezimmer passend ausgewählt werden.

In der Conca Serie ist ein Möbelprogramm erhältlich, welches auf die Waschtische abgestimmt ist. Dieses Möbelprogramm zeichnet sich besonders durch eine hochwertige Verarbeitung, edle Oberflächen und eine entsprechende Innenausstattung aus. Die Waschtischunterschränke sind in sämtlichen Ausführung erhältlich. Dabei gibt es eine Auswahl von sechs verschiedenen Farben, unterschiedlichen Größen, mit oder ohne Ausschnitt, mit oder ohne Waschtischplatte und eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufteilungen und Auszügen. Außerdem ist Platz für eine LED Schubladenleuchte oder zusätzlichen Aufbewahrungsboxen. Passend dazu besteht die Möglichkeit, sich aus drei verschiedenen Farben und einer Reihe an unterschiedlichen Größen eine passende Keramikwaschtischplatte auszusuchen. Des Weiteren ist es möglich, sich unter einem Waschtisch eine Konsole anzubringen. Diese ist passend zu den Waschtischunterschränken in den sechs Farben und unterschiedlichen Größen erhältlich. Neben den Unterschränken kann man sich für Hoch- oder Halbhochschränke entscheiden. Um ein rundes Ergebnis des Badezimmer Interiors zu erreichen, sind diese Schränke in denselben sechs Farben erhältlich.

Ein Spiegel darf in keinem Badezimmer fehlen. Ideal Standard bietet in ihrer Conca Serie deswegen auch eine kleine Auswahl an Spiegeln an. Die Spiegel sind in rund oder eckig, mit einem schwarzen Rahmen oder rahmenlos erhältlich. Je nachdem, wie viel Platz in dem Badezimmer zur Verfügung steht, können Sie zwischen unterschiedlichen Größen wählen.

Zu den Waschtischen sind ebenfalls passende Armaturen erhältlich. Diese haben eine außergewöhnliche und ästhetische Form. Mit geraden und schwungvollen Formen ist die Armatur ein besonderer Hingucker. Sie ist in vier verschiedenen Farben und sechs Ausführungen verfügbar.

Zur Serie Conca gibt es auch eine freistehende Körperform-Badewanne in einem Mattweiß. Innen passenden Farben bietet Ideal Standard ebenfalls eine Badewannenarmatur an, die jedem Badezimmer ein Stück Luxus verleiht. Diese gibt es in fünf Ausführungen.

Einen Gesamtüberblick der Conca Serie finden sie auf skybad.de, dem Onlineshop für Wohlfühlbäder.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

