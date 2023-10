Kompakte Vielfalt mit schwarzer Magie – Cambridge Audio bringt MXN10 und DACMagic 200 als Black Edition

Nach dem großen Erfolg der schwarzen CX Serie bringt der britische Audiospezialist Cambridge Audio jetzt auch seine kompakten Komponenten in einer schwarzen Edition. Am „Great British Sound“ der Komponenten ändert sich nichts.

London 13. Oktober 2023 – Im Portfolio von Cambridge Audio sind die HiFi-Komponenten im Halbformat besonders beliebt. Jetzt bringt der für den „Great British Sound“ bekannte Hersteller seinen multifunktionalen Netzwerkplayer MXN10 und den DAC/Kopfhörerverstärker DacMagic 200 ebenfalls in einer schwarzen Sonderedition. Die Aluminium-Frontplatten sind gebürstet und ergeben mit den mattschwarzen Gehäusen eine besonders hochwertige „Black/Black“-Optik. Beide können für eine kompakte Schreibtischanlage mit Kopfhörern auch kombiniert genutzt werden.

Ultra-HiRes-DAC und Kopfhörerverstärker

Der DacMagic 200M markierte bei seiner Markteinführung zugleich die Einführung einer neuen, von der Fachpresse hochgelobten Digital-Analog-Wandler-Technologie bei Cambridge Audio. Hochauflösende Formate bis hin zu PCM 32/768 und DSD 512 lassen bei der Qualität des Zuspielmaterials keine Wünsche offen.

Sein elegantes kompaktes Gehäuse macht ihn in klassischem Lunar Grey oder in elegantem Schwarz zum Herzstück und Schmuckstück jeder Desktop-Anlage. Der hochwertige integrierte Kopfhörerverstärker, der großzügige Lautstärkeregler, die Auswahl verschieden abgestimmter Filter sowie die Anzeige des Eingangsformates vermitteln ein Gefühl von klassischer HiFi-Wertigkeit – egal, ob Musik vom Netzwerkstreamer oder vom Computer zugespielt wird. Mehrere Digitaleingänge, S/PDIF, optisch oder USB, sowie ein symmetrischer XLR-Ausgang ermöglichen auch eine Integration in sehr hochwertige High-End-Ketten.

Die vielseitige Streaming-Quelle: MXN10

Wer seine klassische HiFi-Anlage mit allen Möglichkeiten modernen Streamings erweitern will, findet im kompakten Cambridge Audio MXN10 die perfekte Lösung. Im klassischen Lunar Grey oder in der Farbkombi der neuen Black Edition bündelt der kompakte Multiformatstreamer viele Zuspielmöglichkeiten. Mit der passenden App StreamMagic behält man immer den Überblick!

Als Ausgänge stehen analoge Buchsen nach RCA/Cinch-Norm zur Verfügung, der MXN10 stellt aber auch digitale S/PDIF Signale in optischer oder koaxialer Form zur Verfügung. Mit der aktuellen Version der Software lässt sich über die App sogar die Lautstärke des Analogausganges regeln. Damit kann der MXN10 in puristischen Anlagen auch direkt an Aktivboxen oder Endstufen angeschlossen werden.

HiFi-Trendfarbe Schwarz: Cambridge Audio erfüllt Kundenwünsche

„Die Farbkombination ´Schwarz-in-Schwarz´ passt perfekt zum zeitlosen, minimalistischen Design des MXN10 und des DacMagic 200M. Wir hatten eine überwältigende Nachfrage nach den Komponenten der limitierten

CX Black Edition, und ich freue mich, weitere Produkte von Cambridge Audio mit dieser hochwertigen Anmutung auf den Markt zu bringen“, sagt Stuart George, CEO von Cambridge Audio.

Preise, Ausführungen und Verfügbarkeit

Die Komponenten der Black Edition werden zum gleichen Preis angeboten wie die ursprünglichen Varianten in Lunar Grey, die weiterhin im Handel erhältlich sind. Alle Produkte werden ab sofort auf cambridgeaudio.com und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich sein. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

Netzwerkplayer MXN 10

499,00 Euro

D/A-Wandler-Kopfhörerverstärker DacMagic 200M

599,00 Euro

Bildmaterial

Aufmacherbild:

https://cambridgeaudio.rtfm-pr.de/CambridgeAudio_MXN10Black_Dacmagic200MBlack_Hero.jpg

Bilderpaket Black Edition:

https://cambridgeaudio.rtfm-pr.de/Bilderpaket_CambridgeAudio_MXN10DACMagic_Blackseries.zip

ÜBER CAMBRIDGE AUDIO

Seit der Markteinführung unseres legendären Verstärkers P40 im Jahre 1968 verfolgen wir ein klares Ziel: Audiogeräte herzustellen, die einen originalgetreuen, reinen und natürlichen Klang erzeugen. Wir bei Cambridge Audio haben uns dem authentischen, unverfälschten „Great British Sound“ verschrieben.

Unsere Mission ist die einfachste und reinste Art der Musik-Reproduktion. Dadurch erlebt man Musik genau so, wie Komponisten und Musiker es ursprünglich beabsichtigt haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, ermitteln wir zunächst die jeweils bestmöglichen Komponenten, stimmen sie sorgfältig aufeinander ab und setzen sie zusammen. Einfach ausgedrückt: Wir nutzen unsere Expertise und Erfahrung, um die Barrieren zwischen dir und deiner Musik zu entfernen. Nichts wird hinzugefügt, nichts weggelassen.

Firmenkontakt

Cambridge Audio

Gallery Court

Hankey Place ,

SE14BB London

+442079402200



https://www.cambridgeaudio.com

Pressekontakt

rtfm GmbH | communication – content – consulting

Malte Ruhnke

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99



http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.