Kommunales Fuhrparkmanagement: BBM-Mitglieder-Dialog Kommunal startet

Mobilitätsverband lädt am 20. Februar zum Mitglieder Dialog Kommunal ein / Austausch zu den Besonderheiten des kommunalen Fuhrparkmanagement / Exklusive Veranstaltung für Mitglieder

Mannheim, Januar 2024. Kommunale Fuhrparks haben ganz eigene Anforderungen. Daher hat der Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V. (BBM) vor vielen Jahren bereits den Fachkreis „Kommunales Fuhrparkmanagement“ ins Leben gerufen, der jetzt mit dem neuen Online-Format „Mitglieder-Dialog Kommunal“ fortgesetzt wird.

Der Neustart findet am 20. Februar 2024 ab 13 Uhr unter der Leitung von Stefan Jacob (Fuhrparkleiter, Sachsenenergie AG) und Dieter Grün (stv. Vorsitzender/Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze) statt. „Vor allem Vertreter von Kommunen, kommunalen Unternehmen und Bundesbehörden, die Mitglied im Verband sind, laden wir herzlich zu dem exklusiven Online-Meeting ein“, sagt Grün. Das erste Treffen soll dazu dienen, die aktuell relevanten Spezialthemen herauszuarbeiten, mit der sich der Kreis in den kommenden Veranstaltungen intensiver beschäftigen wird. Im Rahmen der diesjährigen „Flotte! Der Branchentreff“ gibt es am 21. März unter Mitwirkung des BBM außerdem einen Fachtag zu kommunalem Fuhrparkmanagement mit speziellem Fachprogramm.

Zum exklusiven Mitglieder-Dialog Kommunal können sich Mitglieder aus Kommunen, kommunalen Unternehmen und Behörden bis zum 15. Februar anmelden, um von dem Erfahrungsaustausch zu profitieren und die zukünftigen Dialog-Treffen mitzugestalten.

www.mobilitaetsverband.de

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität wurde im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement und Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Themenschwerpunkte des Verbandes sind alle Aspekte der nachhaltigen betrieblichen Mitarbeiter-Mobilität. Mit über 650 Mitgliedsunternehmen ist der Verband das größte Netzwerk rund um diese Themen. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder und stellt seine Expertise bereit. Der BBM ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze) und Melanie Schmahl (stv. Vorsitzende, Leiterin Fleetmanagement und Passenger Transport, Boehringer Ingelheim). Geschäftsführer und Vorstandsmitglied ist Axel Schäfer. Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53



https://www.mobilitaetsverband.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.