Kohlefaser ist mehr als nur ein hochwertiger Werkstoff

Die Firma Avantgardetechnologie GmbH vereint das Hightech-Material des Leichtbaus mit schönem Wohndesign

10.11.2023 Das innovative Unternehmen, mit Sitz in Gilching, im Westen von München gilt in der Branche als Entwicklungslieferant für außergewöhnliche Kohlefasertechnik. Erst kürzlich hat die AT GmbH zwei riesige Roboterarme aus Kohlefaser für eine Bauteilprüfanlage von Nutzlastverkleidungen für Raketen ausgeliefert. Diese 25 m lange Anlage konnte ausschließlich mit einer speziellen Kohlefasertechnologie der Avantgarde Technologie realisiert werden.

Das Unternehmen weist ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten auf. So wurden über 5000 Kohlefaser-Roboterarme für Deutschlands größten Roboterhersteller, der Firma Kuka in Augsburg im Serienbetrieb gefertigt. Hier wurden ebenfalls als Serienbauteil Innenverkleidungsteile für den Mercedes Lkw Actros aus Naturfaser gefertigt.

In der Prototypen und Kleinserienfertigung wurde das Cabriodach des Bugatti Veyron und ein Interferometer für einen Fusionsreaktor der Max-Planck-Gesellschaft von der AT GmbH gefertigt. Das Unternehmen stellte sich der Herausforderung für die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt ein Lasertracking-System zu entwickeln, um Daten bis zu 800 km in den Weltraum zu übertragen, mit Bravour.

Umgesetzte Projekte wie die Bauverfahrensentwicklung für den Fensterrahmen für den Airbus A380 und A 350 und die Entwicklung für Gezeitenkraftwerke, Batteriesysteme auf Lithium-Ionenbasis sowie ein Reanimationssystem für die Medizintechnik sind ein kleiner Auszug aus dem großen Portfolio des Unternehmens.

Das Ganze entwickelte sich aus der DNA des Unternehmens, der auf den Bootsbau zurückzuführen ist. Hier blickt man auf eine ganze Flotte an Einzelanfertigungen zurück. Vom 3 m langen Surfbrett, Kata- und Trimarane, Liberayachten und Speedsailing Booten bis zu einer 36 m langen Luxus-Motoryacht wurde in den letzten fast 30 Jahren seit Bestehen der Firma gefertigt.

Der Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens, Wulfram J. Schmucker, freute sich bisher über die Auszeichnung von fünf bayerischen Staatspreisen. Den letzten erhielt er und sein Team in diesem Jahr für die Entwicklung eines innovativen Ruderbootes.

Eigentlich könnte sich der umtriebige Geschäftsmann so langsam zurücklegen und ans Kürzertreten denken. Getreu seinem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ hat er eine neue Herausforderung angenommen. Der Markt ist momentan an hochwertigen Wohndesign und Wohnaccessoires aus Kohlefaser interessiert. Gerne ist er daher der Nachfrage nachgekommen und das erste Projekt, eine Designervase aus Kohlefaser ist bereits fertig. Weitere Produkte wie Schreib-, Ess- und Konferenztische mit entsprechenden Stühlen, Lampen und Bilderrahmen sowie diverse Kunstwerke, welche bei ihm angefragt wurden, sind bereits geplant. Weiter Anfrage von Kundenseite, nach nachhaltigeren Rohstoffen und umweltbewussteren Produktionsverfahren werden von dem innovativem Team bereits seit dem Jahr 2000 mit Kork, Hanf und Flachs realisiert.

Wir setzen mit unserer 40-jährigen handwerklichen Erfahrung aus dem Bootsbau Faserverbundstoffe im industriellen Bereich ein um die herausragenden positiven Eigenschaften wie Gewichtsreduzierung, Steifigkeit, Dämpfung und die Realisierung von Freiformflächen für Sie zu nutzen. Unsere Tätigkeitsfelder:

Technolgie – Automatisierung – Bootsbau – Rowing

zusätzliche stehen wir Ihnen mit unserer fundierten Expertise im Consulting beratend zur Seite.

Die DNA des Unternehmens ist der moderne Holzbootsbau und modernste Faserverbundtechnik. Natürlich sind wir auch Ihr Ansprechpartner für Reparatur, Wartung und Überholungen.

Besonders im Maschinenbau und der Robotik bieten Faserverbundlösungen signifikante Performancevorteile. Informieren Sie sich doch über unsere Möglichkeiten.

Alle Themen rund um Faserverbund und moderner Kunststofftechnik vom Prototypen bis zur Serie realisieren wir in einem breiten Spektrum in unserer Sparte Technologie.

Wir bieten Ihnen Know how und Beratung im Bereich Faserverbund und 2K-Technologie. Nutzen Sie unsere Expertise wenn Sie Unterstützung für Entwicklung, Konstruktion, Schulung und der Absicherung von Entscheidungen benötigen.

Firmenkontakt

Avantgarde Technologie GmbH

Wulfram J. Schmucker

Rudolf-Diesel-Straße 13

82205 Gilching

08105-3989860



https://avantgarde-tech.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.