Köstlich-schauerhafte Rezeptideen für einen grauenvoll-schönen Abend

Wenn draußen kleine Geister, Hexen, Vampire und andere schauerliche Gestalten die Straßen unsicher machen, ist Halloween.

All das geschieht in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November. Und Sie wissen ja, eine Halloweenparty ohne gruselige Gerichte geht nicht.

Buchtipp: Happy Halloween – Kulinarischer und literarischer Gruselspaß

Mit den Rezepten aus diesem Buch wird Ihre Halloweenparty ein schaurig-schönes Erlebnis.

Die Gerichte hören sich furchteinflößend an, so wie es sich zu Halloween gehört – aber keine Angst, sie schmecken zum Gruseln lecker und schrecklich gut.

Und als besonderes Bonbon gibt es einige Gruselgeschichten sowie Bastelideen. Eine Anleitung, wie man selbst eine Kürbisfratze schnitzen kann, fehlt natürlich auch nicht. Und gelacht werden darf ebenfalls! So steht einer tollen Halloweenparty wirklich nichts mehr im Wege.

Happy Halloween!

Zum Buch geht es hier:

https://www.bod.de/buchshop/happy-halloween-kulinarischer-und-literarischer-gruselspass-britta-kummer-9783757826864

Produktinformation:

Herausgeber: BoD – Books on Demand; 1. Edition (14. Juli 2023)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch:‎ 112 Seiten

ISBN-10:‎ 3757826868

ISBN-13:‎ 978-3757826864

Auch als E-Book erhältlich!

Buchtrailer „Happy Halloween – Kulinarischer und literarischer Gruselspaß“

https://youtu.be/HwAzcsbg8yU

Rezepttipp: Augäpfel (© Happy Halloween Kulinarischer und literarischer Gruselspaß, Britta Kummer, Christine Erdiç)

20 Mini-Mozzarella-Kugeln

10 entkernte Oliven

1 Schlangengurke

Zahnstocher

Zubereitung:

Mini Mozzarella-Kugeln trocken tupfen.

Oliven halbieren.

Schlangengurke waschen und daraus 1 cm breite Scheiben schneiden.

Auf die Gurkenscheibe eine Mini-Mozzarella-Kugel legen. Eine Olivenhälfte daraufsetzen und mittig den Zahnstocher hineinstecken.

Rezepte:

Möhren-Glubscher, Monster-Augen, Larven-Quark, Lucifer-Salat, Blutsalat, Blutsauger-Suppe, Feurige Blutsuppe, Knusprige Kürbisgesichter, Monster-Bällchen, Augäpfel, Halloween-Kartoffeln, Wurst-Mumien, Fledermausflügel, Blutige Finger, Grünspan-Omelett, Totenköpfe, Wurm-Frikadellen, Bluthirn, Spinnen-Würstchen, Glubschaugen, Würmer-Glibber, Spinnen-Pudding, Wurm-Erde, Ungeheuer, Kakerlakensnack, Gruselbretzel, Spinnen-Cräcker, Glubschis, Blutpopcorn, Kürbis-Mandarinen, Blutraupe, Vampir Cocktail, Würmer-Blubber, Schwarze Hexe, Blutkonserve, Hexen-Shake, Warmer Krötenschleim, Kürbis-Suppe, Kürbis-Orangen-Suppe, Kürbis-Auflauf, Kürbis-Pizza, Kürbis-Ketchup, Kürbis-Aufstrich, Apfel-Kürbis-Marmelade, Kürbis-Bratling, Kürbis-Punsch, Kürbis-Dessert, Kürbis-Zimt-Muffins

Geschichten:

Ich habe dich erwartet

Der Fluch

Der alte Friedhof

Das Halloweenhaus

Mehr über die Autorinnen unter:

https://brittasbuecher.jimdofree.com/

https://christineerdic.jimdofree.com/

https://literatur-reisetipps.blogspot.com/