Kodak Alaris gewinnt den 2024 Excellence in Customer Service Award

Kodak Alaris wurde bei den 2024 Excellence in Customer Service Awards der Business Intelligence Group als Gewinner ausgezeichnet.

Kunden und Partner auf der ganzen Welt verlassen sich auf Kodak Alaris wegen seiner weitreichenden technischen Expertise und seiner Fähigkeit, erfolgreiche Projekte zu liefern, die die Time-to-Value minimieren und den ROI maximieren. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nachweislich einen umfassenden Service und außergewöhnlichen Support, was durch einen Net Promoter Score von 84,1 % weltweit im April 2024, eine Kundenzufriedenheit von 94 % und eine Verlängerungsrate von 85,6 % belegt wird.

„In der heutigen dynamischen Geschäftswelt mussten sich Kundenservice-Teams und Lieferanten erheblich anpassen“, sagte Maria Jimenez, Chief Nominations Officer bei der Business Intelligence Group. „Wir freuen uns sehr, Kodak Alaris für seine vorbildliche Führung und seinen effektiven Beitrag zur Verbesserung des täglichen Lebens auszuzeichnen.“

Harlyn Hanson, Vice President of Global Services bei Kodak Alaris, sagte: „Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Team diese Anerkennung für seinen hervorragenden Kundenservice erhalten hat. Kodak Alaris ist einer der wenigen Anbieter von herstellerübergreifenden Lösungen in der Dokumentenerfassungsbranche, und unser Team von fachkundigen Außendiensttechnikern wartet alle wichtigen Scanner-, Mikrofilm- und Speichergeräte. Wir sind nicht nur in der Lage, Unternehmen schnell und präzise zu betreuen, sondern sorgen mit einer konstant hohen Erstbehebungsrate von 92,5 % und regelmäßigen proaktiven, präventiven Wartungsbesuchen dafür, dass unsere Kunden eine höhere Betriebszeit erreichen und ihren Betrieb mit minimalen Unterbrechungen fortführen können.“

Mit den Excellence in Customer Service Awards werden diejenigen gewürdigt, die durch die Unterstützung ihrer Kunden erfolgreich sind, und diejenigen, die die Werkzeuge entwickeln, um anderen zum Erfolg zu verhelfen. Die Auszeichnungen wurden an Berater, Outsourcing-Partner und Technologieanbieter für herausragende Leistungen in den letzten 12 Monaten vergeben.

Kodak Alaris ist ein führender Anbieter von Informationserfassungslösungen, die Unternehmensprozesse vereinfachen. Wir unterstützen Unternehmen, Informationen sinnvoll mit intelligenten, vernetzten Lösungen zu nutzen, basierend auf innovativer Bildwissenschaft, die seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz darstellt. Unsere ausgezeichneten Scanner, Software und Services sind weltweit über unsere Channelpartner verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte AlarisWorld.com und folgen uns unter @AlarisDACH.

