Kochen und Backen kann jeder

Buchtipps:

Vegetarischer Genuss – Quer Beet

Von wegen, vegetarisches Essen ist langweilig. Überzeugen Sie sich selbst, wie vielfältig und interessant diese gesunde und immer beliebter werdende Ernährungsform sein kann.

Wie der Name „Vegetarischer Genuss – Quer Beet“ schon verrät, finden Sie hier abwechslungsreiche Rezepte für jeden Geschmack.

Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die einen großen Reiz hat und mal andere Geschmackserlebnisse bietet.

Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.

Als besonderes Bonbon gibt es eine literarische Vorspeise. Und gelacht werden darf auch.

Guten Appetit!

ISBN-13: 978-3748167662

Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche

Was steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?

Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.

Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.

Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.

Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!

ISBN-13: 978-3735792150

Kummers Ofengerichte

Heiß, duftend und mit einer leckeren Kruste oben drauf! Wer kann da schon „NEIN“ sagen?

Aufläufe und Gratins erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Sie sind überaus vielseitig und eignen sich hervorragend zur Resteverwertung.

Einfach alles, was Ihnen schmeckt, in eine Auflaufform geben, Ei oder Käse darüber, fertig! Man kann jedes Gericht schnell zubereiten und die meiste Arbeit übernimmt der Ofen. Hierbei werden der Kochfantasie und Experimentierfreudigkeit keine Grenzen gesetzt.

Die Rezepte in „Kummers Ofengerichte“ sind gut beschrieben, die Zutaten erschwinglich, in jedem gut sortierten Einkaufsmarkt zu erwerben und leicht nachzukochen.

Und damit es beim Kochen nicht langweilig wird, gibt es noch eine literarische Nachspeise.

Guten Appetit!

ISBN-13: 978-3743141254

Silvi kocht – Meine Lieblingsgerichte

Die Rezepte in diesem Buch, mit denen man Freunde und Familie verwöhnen kann, sind nicht schwer nachzukochen. Es gibt aber keinen Grund, sich immer genau an die vorgegebene Kochanleitung zu halten. Experimentieren Sie und verleihen den Gerichten somit Ihre persönliche Note. Ganz nach dem Motto: Die Königin der Kochrezepte ist die Fantasie.

Also greifen Sie zum Kochlöffel. Kochen ist Leidenschaft mit Herz! Sie werden sehen, es macht Spaß. Viel Freude beim Nachkochen und guten Appetit!

ISBN-13: 978-3753481319

Nepomucks und Finns Backstube

Willkommen in Nepomucks und Finns Backstube.

Liebt Ihr Kekse und Plätzchen genauso wie Nepomuck und Finn? Und könnt Ihr nicht genug davon bekommen, wenn durch das Haus oder die Wohnung der herrliche Geruch von frischem Gebäck zieht? Mmmh da läuft einem doch gleich das Wasser im Mund zusammen.

Wenn das bei Euch auch so ist, ist dieses Buch genau das richtige. Hier findet Ihr Rezepte für die ganze Familie, für Geburtstage, Feiern oder einfach nur, um Euch selbst zu verwöhnen. Naschereien schmecken schließlich immer.

Nepomuck und Finn wünschen viel Spaß beim Nachbacken und Guten Appetit!

ISBN-13: 978-3754373583

Ein kleiner Ausflug in die Welt der indianischen und kanadischen Küche inklusive indianischer Heilkräuter

Wir begeben uns nun auf eine kleine Reise in die indianischen und kanadischen Küche. Einige Rezepte sind hier aus einer Sammlung aufgeführt. In der Mitte und am Schluss des Buches wurden noch einige Heilkräuter aufgelistet, die amerikanischen und kanadischen Ureinwohner bevorzugten.

ISBN-13:‎ 979-8561059162

