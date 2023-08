KMS Starstream – Mit voller Kraft ins Weltall

Jetzt neu bei Caseking!

Der King Mod Systems Starstream rückt die Sterne in Griffweite! Ein Custom-PC der Superlative in außerirdisch schöner Sci-Fi-Ästhetik, mit High End Komponenten und zwei separaten Wasserkühlungkreisläufen. Zwei NVIDIA GeForce RTX 4090 Grafikkarten und der AMD Ryzen 9 7950X3D Prozessor holen die Leistungskrone, während zahlreiche handgefertigte Details euch an die Grenzen unseres Sonnensystems und darüber hinaus entführen. Eine kunstvolle Hommage an die Verlockungen des Alls, mit der absolut kompromisslosen Power es auch zu erreichen.

Basis dieses spektakulären Projekts bildet das V3000Plus des langjährigen Caseking-Partners LIAN LI. Der edle Big Tower bietet reichlich Platz für das komplexe Wasserkühlungs-Setup und trägt maßgeblich zur bestechend schönen Gesamterscheinung des Systems bei. Seine klare Linienführung und die geordnete Innenstruktur unterstützen das futuristische Sci-Fi-Designschema perfekt.

Die mit unterschiedlichen Kühlflüssigkeiten in Blau und Rot befüllten Kühlkreisläufe erzählen eine Geschichte. Rot symbolisiert den flüssigen Raketenbrennstoff RP-1, Blau den LO2-Flüssigsauerstoff, der ebenfalls ein kritischer Bestandteil der Raketen-Antriebstechnik ist. Eine stimmungsvolle Hommage an die Verlockungen der Raumfahrt.

Die Features des KMS – Starstream im Überblick:

Handgefertigter Custom-PC im Sci-Fi-Stil mit zwei separaten Kühlkreisläufen und absoluter High End Hardware

Zwei NVIDIA GeForce RTX 4090 Grafikkarten

AMD Ryzen 9 7950X3D CPU

64 GB DDR5 Arbeitsspeicher mit rasanten 6000 MT/s

Gebaut extra geräumigen LIAN LI V3000 Plus

Blitzschnelle PCIe-4.0-NVMe-SSD mit 4tb Speicherplatz

Zahlreiche handgefertigte Modifikationen und Details für ein echtes Unikat

Die Leidenschaft und Begeisterung der Custom-Spezialisten von King Mod Systems zeigen sich in den vielen cleveren und liebevollen Details. Dazu gehören lackierte Einzelteile auf AGB, GPU-/CPU-Blöcken und den Mainboard-Heatsinks, ein indirekt beleuchteter King-Mod-Schriftzug neben dem Mainboard-Tray oder eine Custom Softbox mit 90 LEDs. Der Blick durchs Seitenfenster eröffnet eine kleine Galaxie an technischen Finessen.

Die Sonderedition Starstream verspricht kompromisslose Rechenleistung in allen Anwendungsbereichen. Dank unglaublicher Kühlleistung und der zwei absoluten High-End-Grafikkarten ist der PC bestens geeignet für kreative Anwendungen, wie 3D-Modellierung und Animation, Bild- und Videobearbeitung sowie Projekten im Kontext Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Selbstverständlich sorgt die brachiale Rechenleistung des Starstream Custom-PCs für Ultra flüssiges Gameplay in 4K-Auflösung und bei maximalen Grafikeinstellungen.

Der King Mod Systems – Starstream kann ab jetzt für 13.999,90 Euro bei Caseking bestellt werden. Euer persönlicher PC wird dann auf eure Wünsche und Spezifikationen angepasst von Hand in unserer King Mod Systems Werkstatt in Berlin gebaut. Hierbei können auch weitreichende Kundenwünsche berücksichtigt werden.

Alle Informationen zum King Mod Systems – Starstream findet ihr auch noch einmal hier:

http://caseking.de/starstream

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

