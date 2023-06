Klang zum Träumen – 5. Deutsche HiFi-Tage in Darmstadt mit neuester Audio- und Videotechnik und Live-Konzert von Carolin No

Am 7. und 8. Oktober 2023 präsentieren führende Hersteller im Darmstadtium beste HiFi-Komponenten und neueste Trends und Produkte aus dem HiFi-Universum.

München, 29. Juni 2023. Zum fünften Mal laden die Medienmarken AUDIO, stereoplay und connect living aus dem Medienhaus WEKA Media Publishing am 7. und 8. Oktober 2023 zu den Deutschen HiFi-Tagen ein, eine hochkarätige Messe für HiFi und Unterhaltungselektronik. Im Darmstadtium, im Zentrum von Darmstadt, dürfen sich Privatpersonen sowie Fachpublikum auf musikalische Emotionen, begeisternde Audio- und Videotechnik sowie ein Live-Konzert von Carolin No freuen. Erstmalig mit dabei ist die CanJam Europe, Europas führende Messe für Kopfhörer.

„Unsere Veranstaltung war schon immer ein Muss für alle Liebhaber hochwertiger HiFi-Anlagen und exzellenter Musikwiedergabe. Auch in diesem Jahr ist es uns wieder gelungen, besonders viele Hersteller der besten HiFi-Komponenten für die Deutschen HiFi-Tage zu gewinnen. Zudem sprechen wir mit der integrierten Kopfhörermesse CanJam Europe, bezahlbarem HiFi und Heimkino ein jüngeres Publikum und die ganze Familie an – vielleicht wird doch irgendwann die High-End-Surround-Anlage im Wohnzimmer aufspielen“, sagt Dirk Waasen, Publishing Director bei WEKA Media Publishing und Veranstalter der Deutschen HiFi-Tage.

Die Deutschen HiFi-Tage sind ein Highlight für die HiFi-Welt – auch dank der besonderen Location. Die außergewöhnliche Architektur des Darmstadtiums mit seiner Calla sowie seiner überwiegend schrägen Fläche bietet ein hochmodernes, helles und puristisches Ambiente. Die umfunktionierten Konferenzräume verfügen über eine sehr gute raumakustische Grundausstattung – ein Hörgenuss der Sonderklasse ist garantiert.

Das Highlight am Ende des ersten Messetages ist ein Live-Konzert des Songwriter Duos Carolin No. Die Musiker aus Würzburg machen feine Musik zwischen Westcoast-Songs, Soul, R“n“B und Folk und glänzen durch audiophile Plattenproduktionen. Carolin No spielt im Rahmen der Deutschen HiFi-Tage zum ersten Mal in Darmstadt.

5.000 Quadratmeter für HiFi, TV, Soundbars, Kopfhörer, Streaming und Heimkino

Auf über 5.000 Quadratmetern stellen renommierte Hersteller wie Bowers & Wilkins, Canton, Denon, Marantz, McIntosh, Technics, T+A und Wilson Audio ihre neuesten Komponenten vor. Wie im Vorjahr zeigt Magenta TV, wie der Fernseher zum Heimkino werden kann, erklärt die Vorteile des Streamingangebots und beantwortet Fragen rund um die technischen Voraussetzungen. Mit portablem Audio, preiswerten Fernsehern und Soundbars zeigt Imtron, dass der Einstieg ins Musik- und Heimkinoerlebnis mit kleinerem Budget beginnen kann und spricht so ein jüngeres Publikum und Familien an. Experten stehen in Workshops beratend zur Seite.

CanJam bietet auf rund 340 Quadratmetern die einzigartige Möglichkeit, Kopfhörermodelle aller Preisklassen mit großer Markenvielfalt ausgiebig zu testen und miteinander zu vergleichen. Mit ihrer Kooperation geben CanJam und die Deutschen HiFi-Tage dem Trendthema Musikwiedergabe eine besonders attraktive Plattform.

Die Messe ist an Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Einzel- und Kombitickets (inkl. Konzert) sind auf deutsche-hifi-tage.com und auf eventim-light.com erhältlich. Besitzer von VIP-Tickets erhalten eine Stunde vor offiziellem Start Premiumzugang, profitieren von VIP-Seating, Goodie Bag und mehr.

