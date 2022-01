Kinesiotape – ein Trend oder wirklich wirkungsvoll?

Physiotherapie Reset – Ihr Physiotherapeut in Mainz

Ein elastisches Baumwollband mit einer Acryl-Klebeschicht soll Muskelverspannungen beheben und den körpereigenen Heilungsprozess stimulieren?

Wenn herkömmliche manuelle Behandlungen nach Verletzungen, bei Muskelverspannungen oder Entzündungen nicht richtig helfen, kann das Kinesiotape tatsächlich auf effiziente Weise einen schnellen Heilungserfolg erzielen. Das Tape wurde vor ca. 30 Jahren von dem japanischen Arzt und Chiropraktiker Dr. Kenzo Kase erfunden.

Die Methode des Tapings wird auch Medi-Taping genannt und setzt auf die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Muskulatur, denn nur dann, so die Theorie, kann sich der Muskel richtig erholen und heilen. Fakt ist: Das elastische Tape regt die Durchblutung an und erzielt vielfach eine schmerzlindernde Wirkung.

Die Eigenspannung des Tapes liegt bei ca. 10 % und es kann bei Bedarf auf bis zu 100 % ausgedehnt werden. So lässt es sich an jede Stelle auf der Haut und jeden Schmerzpunkt genau anpassen. Das Kinesiotape ist wasserfest und atmungsaktiv. Die komplexe Klebetechnik gehört in die professionellen Hände eines Physio- oder Ergotherapeuten.

Kinesiologie vom Physiotherapeuten Reset in Mainz

Die Lehre von der Bewegung gilt als sanfte und ganzheitliche Methode, um Stress und Blockaden aufzuspüren. Angewandte Kinesiologie ist kein wissenschaftlich anerkanntes, alternativmedizinisches Therapieverfahren. Es beruht lediglich auf der Annahme, dass sich Störungen der Gesundheit immer als Schwäche bestimmter Muskelgruppen manifestieren.

Inzwischen wird in 71 % der Physiotherapiepraxen in Deutschland das Tape als Ergänzung zu klassischen Behandlungsmethoden eingesetzt. (Umfrageergebnis aus 2014)

Auch während der Schwangerschaft kann das Tapen für Linderung sorgen, und zwar bei:

– der Verbesserung des Lymphflusses

– der Verbesserung von Wassereinlagerungen

– der Linderung von Schwellungen an den Beinen

– der Unterstützung der Bauchmuskulatur

– der Rückbildung im Wochenbett

– der Wundheilung einer Kaiserschnittnarbe

Wirkung der Tapes – Worauf achten?

Die Haut als größtes Reflexorgan kann einen Kontakt zu tiefer gelegenen Muskelschichten herstellen. Vor allem über die schnell adaptierenden Meissner-Körperchen in der Leistenhaut – das sind Rezeptoren der Haut, die auf Druck reagieren – sowie die langsam adaptierenden Merkel-Tastscheiben in der unteren Epidermis erfolgt dieser Reiz.

Genau wie die Meissner-Körperchen senden auch die Merkel-Tastscheiben bei jeder Bewegung Informationen über das mit dem Tape beklebte Areal an das Gehirn. Diese Reize lösen die gezielte Unterstützung des Muskels oder des Gelenks aus und das führt zu einem schnelleren Heilungserfolg.

Taping hilft Leistungssportlern nach Verletzungen oder Muskelverspannungen und gilt inzwischen als bewährte Therapiemethode.

Nach der Anlage des Kinesiotapes muss regelmäßig geprüft werden, ob der Patient Schmerzen verspürt, die Extremität pocht, kribbelt oder sich taub anfühlt und ob die Haut kalt, blau oder blass ist. Als erfahrener Physiotherapeut in Mainz stehen wir jederzeit für Fragen rund ums Taping zur Verfügung.

Aus unserer Erfahrung steigert das Taping die sensomotorische Leistung, was eine vermehrte Muskelaktivität bedeutet. Je nach Schmerzstelle stehen in unserer Physiotherapiepraxis verschiedene Größen von Kinesiotapes zur Verfügung. Die Farben hingegen haben keinerlei Aussage über die Wirkung.

Wir sind mehr als nur ein Haufen Experten: Bei uns arbeiten kluge Köpfe als Freunde zusammen. Gemeinsam stecken wir viel Freude und Leidenschaft in unsere Patienten, das zeichnet uns aus.

