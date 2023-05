Kindergeschichten zum Vor- und Selbstlesen

Kummers Kindergeschichten beinhalten viele kleine Geschichten, die sich wunderbar zum Vor- oder Selbstlesen eignen. Sie sind leicht verständlich geschrieben und oft mit einer kleinen Botschaft versehen.

Kummers Kindergeschichten

Bücher sind etwas ganz Besonderes. Sie bieten Jung und Alt eine interessante Reise durch ihre eigene Welt an und verbinden dadurch sogar Generationen.

Fantasie ist die stärkste und schönste Kraft, die Kinder besitzen. Deshalb ist es auch so wichtig, sie so früh wie möglich an Bücher heranzuführen. Denn hier können sie anhand der erzählten Geschichte ihre eigene Kreativität sowie Vorstellungskraft frei entfalten.

Kummers Kindergeschichten laden Sie zum Vor- oder Selbstlesen ein. Mal spannend, mal nachdenklich oder lustig. Eine bunte Sammlung für jedes Alter.

Produktinformation:

Taschenbuch: 128 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (14. Oktober 2014)

ISBN-10: 3738601007

ISBN-13: 978-3738601008

Auch als E-Book erhältlich!

Geschichten:

Prinzessin Elina, Super Zicke auf vier Pfoten, Nikodemus, Till, Konstantin, Bonfire, Lucky, Eins, zwei, drei – ganz viele, Lulu, Ein Traum wird wahr, Leo, Für immer und dich, Lukas, Puck, Archibald, Jonas, Hex Hex, Flecki, Emma, Pepes großer Tag, Die Kinder- und Tierpension, Ein ganz besonderer Tag

Kummers Kindergeschichten 2

Wann haben Sie Ihrem Kind das letzte Mal vorgelesen? Bereits in den ersten Jahren eines Kindes wird der Grundstein für Bildung, auch durch Vorlesen, gelegt. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und nicht nur das. Es verbindet sogar noch, gemeinsam mit dem Nachwuchs zu lesen. Zusammen macht es doch viel mehr Spaß.

Und genau das können Sie mit Kummers Kindergeschichten 2. Hier laden 20 Erzählungen zum Selbst- oder Vorlesen ein. Mal spannend, lustig oder traurig. Hier und da fließt Fantasie oder etwas zum Nachdenken in Form von kleinen Botschaften ein.

Auch wieder mit einer wunderbaren Erzählung vertreten ist die kleine Gastautorin Melissa (6 Jahre). Sie schilderte ihrer Oma Autorin Heidi Dahlsen die Geschichte „Alarm im Dschungel“, die diese dann für sie aufschrieb.

Und als zusätzliches Bonbon gibt es noch interessante Leseproben aus Kinderbüchern, die schon so manches Kinderherz begeistert haben.

Produktinformation:

Taschenbuch: 136 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (10. Mai 2016)

ISBN-10: 3739238240

ISBN-13: 978-3739238241

Auch als E-Book erhältlich!

Geschichten:

Alarm im Dschungel, Nussolympiade, Teddys Reise, Der kleine rote Traktor, Cherry, Der Schutzengel, Kalli und Irmi, Der Baum, Wer spukt denn da, Das vergessene Buch, Flori, Kasimir, Hoppel, Kiki, Lilly Wackelzahn, Mucki, Lotte, Sindbad, Winterurlaub,

Lehrstunde für Oma Elsa

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Mehr Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdofree.com/