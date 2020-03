Kinder dieser Erde – ab sofort vorbestellbar

Das Buch „Kinder dieser Erde“ erscheint Anfang Mai im Karina-Verlag. Das Werk ist bereits vorbestellbar.

https://www.karinaverlag.at/products/kinder-dieser-erde-hardcover/

22 Länder, 22 Geschichten über das Leben der Kinder dort. Erlebnisse voll Herzenswärme.

Diese Länder und Geschichten und Autor/innen sind in diesem Band enthalten:

Indien: Magodus Bananenpfad, Karina Pfolz

Afrika: Kianos Freude, Karina Pfolz

Hawaii: Kaia, das Mädchen aus dem Wasser, Wiebke Worm

Australien: Talia und das Wetthüpfen, Wiebke Worm

China: Wings kleines Glück, Wiebke Worm

Sizilien: Lucas Traum, Renate Zawrel

Österreich, Salzburg: Leonie auf Achse, Bernadette Maria Kaufmann

Schweiz: Karin, Theo und Benjamin, Erich Röthlisberger

Tibet: Jinpa und Nima, Manolo Link

Holland: Koningsdag und Kinderdijk, Kristina Plenter

Norwegen: Trolle und Nordlichter, Heike Altpeter

Indonesien: Bejo taucht ab, Michaela Göhr

Deutschland: Die Krachlederne, Rainer Güllich

Belgien: Mit Emma auf Krabbenfang, Renate Zawrel

Grönland: plötzlich erwachsen, Petra Steuer

USA – Texas – Grandpa hat Geburtstag, Marie Luise Strohmenger, Karina Pfolz

Russland – Katinkas gefühltes Leben, Karina Pfolz

Griechenland – Dimitris Olive, Karina Pfolz

Nigeria – James und die Hühner, Bernadette Maria Kaufmann

Japan – Yunas Pflicht, Lisa Lamp

Peru, Titicacasee – Amaya, Manolo Link

Mongolei – Kenans Heimkehr, Dieter R. Fuchs

Gewidmet:

Den Kindern dieser Erde

Der Augenblick, in dem ein Kind geboren wird, ist ein Wunder an Reinheit im Herzen.

Unwissend über all das Geschehen auf dieser Erde, sind die empfundenen Gefühle dieses neuen Wesens Liebe und Zuneigung. Nichts Böses umgibt das Herz. Kein Neid, keine Gier, kein Hass, keine Lüge …

Ich wünsche allen Kindern unserer Erde, dass sie in Frieden aufwachsen können, und ein Leben erfüllt mit Liebe auf sie wartet.

Erscheinungsttag: Mai 2020

Das Buch ist ein hochwertiges Werk, auf 115g Bilderdruckpapier gefertigt und mit Illustrationen von Marie Luise Strohmenger vollendet.

Über den Karina-Verlag:

Gegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.

Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.

Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.

Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:

„Jedes Buch ist eine Träne weniger“.

https://www.karinaverlag.at/