KidsLights von Ledlenser: Immer das passende Licht für kleine Abenteurer

Mit kindgerechten Taschenlampen, Stirnleuchten und einem Campinglicht bringt Ledlenser Spaß und Sicherheit in den Sommer

Solingen, im Mai 2022 – Kinder entdecken die Welt am liebsten mit ihren eigenen Augen – und ab sofort auch mit ihrem eigenen Licht. Mädchen und Jungen haben bei Ledlenser die große Auswahl: Sowohl die Kinder-Stirnlampen Kidled2 und Kidled4R als auch die Taschenlampe Kidbeam4 und das Campinglicht Kidcamp6 wurden speziell für ihre Bedürfnisse entwickelt. Daher sind alle Modelle viel mehr als reine Lichtspender. Mit spannenden Funktionen wie Blinklicht und bunten Lichtfarben sorgen sie für mehr Spaß – ob zu Hause oder unterwegs in den Ferien. Alle Lampen lassen sich einfach und sicher bedienen und sind jeweils in zwei fröhlichen Designs erhältlich: grüne Dinosaurier oder lila-blaue Regenbögen.

Kidbeam4: Die Taschenlampe für kleine Entdecker

Die Taschenlampe Kidbeam4 ist ein vielseitiger Begleiter mit kinderspezifischen Features für alle Erkundungstouren – ob im heimischen Garten oder auf der Urlaubsreise. Dabei macht dem robusten Lichtspender selbst ein Sturz aus 1,5 Metern Höhe nichts aus. Mit 70 Lumen sorgt die Leuchte für Helligkeit, alternativ können auch sanfte 10 Lumen eingestellt werden. In jedem Fall stellt der reduzierte Blendeffekt sicher, dass die empfindlichen Kinderaugen geschont werden. Neben klassischem Weißlicht bringt rotes, grünes und blaues Licht mehr Spaß ins Spiel. Dank Blinkfunktion lassen sich zudem spannende Effekte erzielen. Auch für die Sicherheit ist gesorgt: Die Lampe wird mit zwei Alkaline-Batterien betrieben, die in einem abschließbaren Fach untergebracht sind. Damit keine Energie verschwendet wird, lässt sich eine automatische Abschaltung nach 20 Minuten einstellen. Die leichte Taschenlampe bringt nur 72 g auf die Waage und kann auch mit einem Clip befestigt werden, z.B. am Gürtel.

Kidcamp6: Campinglicht, Leseleuchte, Discokugel

Gemütliches Leselicht im Zelt oder blinkender Partyspaß auf dem Kindergeburtstag – Kidcamp6 macht es möglich. Auch diese Lampe bringt vier Lichtfarben mit. So können mit statischem Weiß, Rot, Blau oder Grün Stimmungen für die unterschiedlichsten Spielsituationen erzeugt werden – vom Dschungel bis zum Piratenschiff. Wird die Blinkfunktion eingestellt, wird Kidbeam6 sogar zur kleinen Discokugel. Die runde Lampe kann einfach mit dem ausklappbaren Haken befestigt werden, z.B. an einer Zeltstange. Die 60 Lumen im Power Modus sorgen für angenehme Helligkeit beim Lesen oder Spielen. Die blendfreie Optik schont die Kinderaugen. Im Low Power Modus werden sanfte 10 Lumen erzeugt: Damit kann der praktische Lichtspender auch als behagliches Einschlaflicht genutzt werden, das dank der automatischen Abschaltung nach 20 Minuten von selbst ausgeht. Auch dieses Modell ist mit einem abschließbaren Batteriefach ausgestattet.

Die Stirnlampen Kidled2 und Kidled4R

Dank der cleveren Funktionen vereinen die Stirnlampen Kidled2 und Kidled4R Sicherheit und Spaß. So sorgen die robusten Lampen für eine bessere Sichtbarkeit z.B. auf dem Schulweg und bei Nachtwanderungen, sie können zudem als buntes Signallicht und Lichtwerkzeug eingesetzt werden sowie als augenfreundliches Leselicht. Möglich macht es die Vielfalt der Lichtfarben: Weiß, Rot und Blau. Beide Modelle bringen dieselben Features mit, sie unterscheiden sich lediglich im Gewicht und bei der Energieversorgung. So wird die Kidled2 mit einer wechselbaren AAA-Alkaline-Batterie betrieben, die Kidled4R ist mit einem Li-Ion-Akku ausgestattet, der sich über den Micro-USB-Anschluss schnell wieder aufladen lässt. Das elastische Stirnband öffnet sich unter Belastung automatisch. Es kann zudem einfach abgenommen werden und ist waschbar. Alternativ kann die Lampe auch ohne Stirnband mit dem integrierten Metallclip befestigt werden und sitzt dann fest am Schulranzen, Rucksack oder an der Kleidung.

Preise und Verfügbarkeit

Die Lampen Kidled, Kidbeam und Kidcamp sind im Onlineshop von Ledlenser verfügbar: http://www.ledlenser.com/de

Kidbeam4 kostet 19,90 Euro, Kidcamp6 ist zum UVP von 18,90 Euro erhältlich. Die Stirnlampe Kidled2 wird zum UVP von 15,90 Euro, Kidled4R zum Preis von 19,90 Euro angeboten. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt. Die Lampen sind nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, ihre Benutzung soll unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.

Über Ledlenser

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Lampen bieten seit über 20 Jahren ein breit gefächertes Sortiment für unterschiedliche Zielgruppen an. Professionelle Anwender im Bereich Industrie und Security finden hier ebenso die passende Lampe wie Sportler, Camping- und Outdoor-Fans oder Hand- und Heimwerker. Auch Powerbanks gehören zum Portfolio. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei einer Registrierung über die Homepage gilt eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

