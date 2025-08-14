KI-Update für PhotoDirector App: schnell, intuitiv, mobil

erweitert die beliebten „Schnellaktionen“ in seiner PhotoDirector App um die neue KI-Funktion „Kabel entfernen“. Ab sofort erkennt die App störende Leitungen oder Kabel und schlägt deren Entfernung direkt als Korrekturmaßnahme vor. Die neue Funktion ist ab sofort in der mobilen App verfügbar. Taipeh, Taiwan – 13. August 2025 – CyberLink

Die Schnellaktionen gehören zu den zentralen Funktionen der App: Nach dem Öffnen eines Fotos analysiert die integrierte KI den Bildinhalt und empfiehlt entsprechende Bearbeitungsschritte, wie beispielsweise Farbfilter, Helligkeitsanpassungen oder Retusche-Werkzeuge. Mit der neuen KI-Funktion „Kabel entfernen“ wird die Bearbeitung von Urlaubsfotos somit noch einmal erheblich vereinfacht.

Perfekt für Urlaub und Social Media

Gerade in der Urlaubssaison, wenn Millionen Fotos geteilt werden, bietet die neue Funktion echten Mehrwert. Ob Panoramaaufnahme, Stadtbild oder Schnappschuss – mit einem Fingertipp verschwinden störende Bildelemente und die Fotos professionell und aufgeräumt. Die KI-gestützte Bearbeitung spart Zeit und liefert optimale Ergebnisse zum Teilen in sozialen Netzwerken. CyberLink greift damit gezielt den Wunsch nach einfacher, hochwertiger Fotobearbeitung auf dem Smartphone auf.

Verfügbarkeit und Preis