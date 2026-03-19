KI-gestützte Content-Produktion für die Modebranche: CyberLink sucht Markenpartner für Promeo

Taipeh, Taiwan — 19. März 2026 — CyberLink erweitert seine Software Promeo 365 als Kreativstudio für den Online-Handel sowie die Modebranche um weitere KI-basierte Funktionen zur Optimierung von Produktbildern, damit Content vielfältiger und kosteneffizienter produziert werden kann. Ab sofort sucht CyberLink Fashion- und Accessoire-Brands sowie E-Commerce-Anbietern, die die Software Promeo 365 im Rahmen ihres Testimonial-Programms kostenfrei testen möchten.

Die Software Promeo ermöglicht es Marken, Mode sowie Accessoires wie Brillen direkt an eigenen Bildern von Models zu visualisieren. Dafür genügt das Hochladen eines Produktbildes sowie optional eines Model-Fotos – alternativ stehen zahlreiche Vorlagen zur Verfügung. Die KI passt Styling, Proportionen, Licht und Materialwirkung automatisch an und generiert sofort einsatzfähige Visuals. Das Ergebnis sind hochwertige Bilderwelten für Online-Shops, Social Media-Kampagnen, eigene Präsentationen sowie Lookbooks, die ganz ohne zeit- und kostenintensive Produktionsprozesse entstehen.

Effizienzsteigerung entlang der gesamten Content-Kette

Mit den Funktionen „KI-Anprobe“ und „KI-Produkt-Modeling“ können auch kleinere Brands ihre Content-Produktion deutlich beschleunigen und skalieren, da auf Models, Studios oder Reisen teils verzichtet werden kann, während gleichzeitig die Time-to-Market für neue Kollektionen spürbar verkürzt wird. Zudem ermöglicht die Technologie eine flexible Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen über verschiedene Altersgruppen, Größen und Märkte hinweg sowie die schnelle Erstellung vielfältiger Content-Varianten.

Ergänzung klassischer Shootings

Promeo versteht sich nicht nur als Alternative, sondern auch als strategische Ergänzung zu klassischen Produktionen. Während aufwendige Kampagnen weiterhin real produziert werden, ermöglicht die KI eine schnelle und kosteneffiziente Content-Erweiterung im Tagesgeschäft. Bestehende Assets lassen sich zudem effizient weiterverwerten, denn ältere Produktbilder können aktualisiert oder für neue Kampagnen einfach adaptiert werden.

Jetzt Testimonial-Partner werden

CyberLink startet gezielt eine Partnerschaftsinitiative für Mode- und Lifestyle-Marken. Gesucht werden Unternehmen, die Promeo im realen Einsatz testen und ihre Erfahrungen im Rahmen eines Testimonials teilen möchten.

Preise und Verfügbarkeit

Die Software Promeo 365 für Windows ist als Jahresabo für 59,99 Euro oder als Monatsabo für 9,99 Euro erhältlich. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Teilnahme als Testimonial-Partner erhalten interessierte Firmen direkt bei CyberLink unter: contact_pr_deu@cyberlink.com

Text und Bildmaterial stehen unter folgendem Link zur Ansicht und zum Download bereit:

https://cloud.profil-pr.com/index.php/s/QdMm7JmFPKEb5dL

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Lara Gerhard

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