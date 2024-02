KI für alle! VIER zeigt neue KI-Lösungen auf der CCW 2024 in Berlin

Jetzt geht“s richtig los mit KI! Gerade im Kundenservice kann KI Fachkräfte entlasten, die Effizienz erhöhen und bessere Service-Ergebnisse liefern. Unter dem Motto „KI für alle!“ präsentiert VIER, deutscher Marktführer für KI-gestützte Kommunikationssoftware, auf der Fachmesse CCW innovative, KI-basierte Lösungen, die zu mehr Effizienz im Servicealltag führen. Die Veranstaltung findet vom 27. bis 29.2.2024 im Estrel Convention Center in Berlin statt. VIER ist in Halle 3 auf Stand F18 zu finden.

KI-Kompetenz für Kommunikation und Kundenservice

Passend zum CCW-Motto „Unite human and artificial power“ zeigt VIER das beste Cloud-Contact Center Europas für kanal- und standortübergreifenden Kundenservice. Dazu gehören die faszinierenden, KI-basierten Assistenz-Möglichkeiten des VIER Copilot und die sprachlichen Fähigkeiten von VIER Smart Dialog. Ebenfalls auf der CCW ermöglicht VIER einen ersten Blick auf das brandneue VIER AI Gateway.

Analysieren. Assistieren. Automatisieren.

Messebesucher erleben bei VIER das innovative Update für die Contact Center-Basics – und zwar für Contact Center-Leiter, Quality Manager, Coaches, Agents und die IT. Die effiziente Verteilung und Bearbeitung von Kundenanfragen ist mit der Cloud-ACD von VIER bereits tausendfach im Einsatz. Nun wird diese auch um innovative Assistenzfunktionen, Analysemöglichkeiten und Automatisierungen erweitert, die den Kundenservice schneller und einfacher machen. Der hohe Qualitätslevel wird durch eine enge Verzahnung und die Bereitstellung aus deutschen Rechenzentren gesichert. Der Einsatz der VIER AI-Technologie führt zu mehr einer höheren Agenteneffizienz und einer spürbaren Entlastung, denn monotone Aufgaben können teil- oder vollautomatisiert werden.

Der KI-basierte VIER Copilot ermöglicht die sichere Kontaktgrunderkennung, übernimmt automatisiert in Echtzeit die Erfassung von Namen, Telefonnummern, Adressen und anderen Daten. etc Während des Gesprächs werden Handlungsempfehlungen basierend auf Echtzeitsprachanalyse gegeben. Abschließend wird eine automatische Gesprächszusammenfassung erstellt.

Mit VIER Smart Dialog konfigurieren Unternehmen problemlos den eigenen ChatGPT-Voicebot passend zu den verschiedensten Geschäftsvorfällen. So bieten Unternehmen ihren Anrufer:innen rund um die Uhr eine qualifizierte Dialogmöglichkeit für Fragen, Informationen oder komplette Vorgänge.

Kommunikation und Kundenservice brauchen KI-Kompetenz

Software mit generativer KI wird vom Hype zum Muss. Doch dabei darf es nicht zum Wildwuchs kommen. VIER hilft Unternehmen dabei, die entscheidenden Fragen für den erfolgreichen KI-Einsatz zu beantworten: Wie lassen sich Sicherheits- und Qualitätsrisiken eindämmen? Wie gelingt die Kostenkontrolle? Sind KI-Anwendungen rechtskonform? VIER ermöglicht hierzu auf der CCW einen ersten Blick auf das neue VIER AI Gateway, eine umfassende Lösung für die kontrollierte, sichere und konforme Nutzung von KI als cloudbasiertes „All-in-One“-System. Es ermöglicht Unternehmen, das volle Potenzial der Conversational AI und Generative AI zu nutzen und das am besten geeignete KI-Sprachmodell für den jeweiligen Anwendungsfall auszuwählen. Mit dem VIER AI Gateway gelingt die sichere Anonymisierung, Pseudonymisierung und Re-Pseudonymisierung von Kundenkommunikation und damit der Schutz der personenbezogenen Daten. So nutzen Unternehmen Conversational AI schnell und sicher.

TeleTalk Demoforum: VIER präsentiert smarte Produkte in den „TeleTalk-Demoforen“ zu den Themen

„Multi- & Omnichannel-Lösungen im Kundendialog“ und

„Future Customer Service: KI-Lösungen in der Praxis“

Vorträge in den Messeforen: Erleben Sie die Vorträge der Expert:innen von VIER in den Messeforen.

27.02.2024,15:30 Uhr,Halle 3, Messeforum: „Die sichere Integration und effektive Kontrolle von LLMs in Unternehmen“; Rainer Holler, VIER CEO

27.02.2024,12:30 Uhr,Halle 2, Messeforum: „KI als Schlüssel für guten Kundenservice“; Svenja Kinzel, VIER Head of Sales & Partner

28.02.2024,14:30 Uhr,Halle 2, Messeforum: „Mit ChatGPT und generativer KI zu starkem Kundenservice“; Ralf Mühlenhöver, VIER Head of Product Strategy & Marketing

VIER auf der CCW, Berlin, 27. – 29. 02. 2024, Halle 3 Stand F18

Link: https://www.vier.ai/unternehmen/events/ccw/

VIER ist ein führender Technologieanbieter in der Region DACH mit über 20 Jahren Markterfahrung im Contact Center-Bereich. Als Softwareanbieter mit eigener Cloud entwickelt und betreibt VIER KI-gestützte Softwaresysteme zur effizienten Kundenkommunikation und Abwicklung von Geschäftsprozessen. Die intelligenten Lösungen von VIER analysieren, assistieren und automatisieren kontaktbasierte Geschäftsvorgänge in allen Branchen. VIER kombiniert künstliche mit menschlicher Intelligenz, Expertise mit Intuition, jahrelange Erfahrung mit Innovation und Forschung – sichere Daten, deutsche Cloud und lokaler Service inklusive!

Mehr: www.vier.ai

Firmenkontakt

Vier GmbH

Susanne Feldt

Hamburger Allee 23

30161 Hannover

+49 151 64683488



http://www.vier.ai

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Str. 164

65205 Wiesbaden

+49 611 74131-16



http://www.finkfuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.