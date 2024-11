Kevin Großkreutz im Eiskanal

Sportspar.de schickt Shopbotschafter zur „TV total WOK WM“

Legende Kevin Großkreutz kämpft am 09. November um die Trophäe der 16. „TV total WOK WM“. Sportfashion-Outlet Sportspar schickt den 36-Jährigen als aktuellen Shopbotschafter ins Rennen. Sein Sportsgeist ist geweckt, denn der Fußball-Weltmeister von 2014 kam bei seiner Vorjahres-Premiere in der Einzelwertung nicht über die Vorrunde hinaus. Am Samstagabend will es Großkreutz im Vierer-Wok von Deutschland 2 besser machen. Der kultige Wettbewerb findet im Eiskanal von Winterberg statt – Joyn und ProSieben übertragen live ab 20:15 Uhr. Weitere Informationen liefert www.sportspar.de

Erfahrung zählt

Im Wok Deutschland 2 komplettiert der gebürtige Dortmunder das vierköpfige Team um Moderator Thore Schölermann, Moderatorin Jule Gölsdorf und Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich. Dass genau dieser Wok 2023 den Finalsieg verbuchte, sieht Großkreutz als gutes Omen: „Ich will immer gewinnen und die Erfahrung dieser Top-Besetzung wird dabei sehr helfen.“ Seiner Ehrfurcht vor dem eisigen Kanal bleibt der Borusse treu – er ist stets „happy, in der Suppenschüssel heil nach 15 Kurven unten anzukommen“.

Ehrgeiz treibt an

Der fußballerisch aktuell in der sechsten Liga aktive Großkreutz sucht immer wieder sportliche Herausforderungen abseits des grünen Rasens. So trat er 2021 sowohl bei der TV-Show „Schlag den Star“ an als auch in der Promi-Version von „Ninja Warrior“. 2023 sicherte er sich an der Seite von Dart-Profi Michael van Gerwen sogar den Sieg der „Promi Darts WM“. Im August 2024 besann er sich wieder auf fußballerische Tugenden, jedoch auf schlammigem Untergrund: Unter seiner Ägide gewann die Mannschaft von Sportspar die Deutsche Matschfußball-Meisterschaft und qualifizierte sich für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Finnland.

Gegründet 2010, entwickelte sich die Sportspar GmbH beständig und organisch wachsend zu einem der führenden deutschen Online-Outlets für Sportbekleidung. Geschäftsführer Jevgenij und Aleksandr Borisenko setzen für ihr Erfolgskonzept auf den Verkauf von Vorjahreskollektionen namhafter Markenhersteller. Preisgünstige Trikots, Sneaker, Poloshirts und Co. finden über den Onlineshop SportSpar.de ihren Weg zu qualitätsbewussten Schnäppchenjägern. Am Standort Eilenburg bei Leipzig stapeln sich auf 12.000 m² Lagerfläche über 15.000 Markenartikel. Über 100 Mitarbeitende geben Restposten durch den bundesweiten und internationalen Versand eine zweite Chance. Mehr Informationen auf www.SportSpar.de

Bildquelle: Brainpool & Sportspar.de