KERN AG unter den weltweit größten Sprachdienstleistern

Die KERN AG, Sprachendienste wurde von Nimdzi im Top 100-Ranking der weltweit größten und umsatzstärksten Sprachdienstleister gelistet.

Frankfurt am Main. Die letzten beiden Pandemie-Jahre haben Sprachdienstleister weltweit vor neue Aufgaben und Herausforderungen gestellt. Digitale Leistungen wurden in dieser Zeit noch weiter ausgebaut, neue Arbeitsmodelle entwickelt und Innovationen vorangetrieben. Die Sprachindustrie hat sich dadurch besser denn je aufgestellt, um sich auf die veränderten, noch komplexeren Kundenbedürfnisse einzustellen.

Kürzlich veröffentlichte das auf den Sprachensektor spezialisierte internationale Marktforschungsunternehmen Nimdzi sein jährliches Ranking der größten und umsatzstärksten Sprachdienstleister weltweit. Auch in diesem Jahr ist die KERN AG wieder unter den Top 100 gelistet und positioniert sich weit vor anderen deutschen Anbietern: „Die letzten beiden Jahre waren für die meisten Branchen sehr herausfordernd und haben viel Flexibilität verlangt. Wir freuen uns, dass wir auch im letzten Jahr wieder mit unserer stetigen Weiterentwicklung und unseren innovativen technischen Lösungen überzeugen konnten – was uns das Ranking auch noch einmal von unabhängiger Stelle bestätigt“, so Michael Kern, Mitglied des Vorstandes der KERN AG, Sprachendienste, über die diesjährige Positionierung im Nimdzi-Ranking.

Das Ranking von Nimdzi finden Sie hier: https://www.nimdzi.com/nimdzi-100-top-lsp/

Die KERN AG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist ein führender Full-Service-Dienstleister im Bereich des globalen Sprachenmanagements mit über 60 Geschäftsstellen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien, Polen, den Niederlanden, den USA und China. Zu dem Portfolio der KERN AG gehören Übersetzen und Dolmetschen in allen Weltsprachen, Software- und Website-Lokalisierung, technische Redaktion und Dokumentation, Terminologie- und Translation-Memory-Management, Portallösungen, Automatisierung sowie Prozessberatung. Seit der Gründung im Jahr 1969 betreut die KERN AG einen stetig wachsenden internationalen Kundenstamm aus Industrie und Wirtschaft. Darüber hinaus vertrauen Regierungsstellen, international tätige Verbände und Anwaltssozietäten den professionellen Sprachdienstleistungen der KERN AG. Die KERN AG ist nach den Qualitätsnormen DIN EN ISO 9001:2015 sowie DIN ISO 17100:2015 zertifiziert und befindet sich zu 100% in Familienbesitz.

