KERN AG Training feiert 5-jährige Partnerschaft mit Zalando

Die KERN AG Training freut sich, das 5-jährige Jubiläum seiner Partnerschaft mit Zalando, einer der führenden Online-Plattformen für Fashion und Lifestyle, zu feiern.

Seit 2018 hat die KERN AG Training mehr als 1422 Sprachkurse in fünf verschiedenen Sprachen – Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch und Spanisch – für Zalando organisiert. Insgesamt haben über 5000 Zalando-MitarbeiterInnen an den Kursen teilgenommen, wobei jede Woche etwa 40 weitere hinzukommen.

Die KERN AG Training richtet sich an Unternehmen, die sich der Bedeutung von Sprachkenntnissen als Schlüsselqualifikation für die internationale Ausrichtung des Unternehmens bewusst sind und setzt daher auf professionelle und branchenspezifische Sprachentrainings. Für die Trainingsmaßnahmen werden bei Zalando überwiegend die modernen Online-Lösungen der KERN AG Training genutzt, wie die Selbstlernplattform KERN Lingo™ und das virtuelle Sprachentraining via KERN Virtual™. Dabei richten sich die unterschiedlichen Maßnahmen an alle Zalando-MitarbeiterInnen, unabhängig von ihrer Position oder ihrem Kenntnisstand.

Die Sprachentrainings sind ein wichtiger Bestandteil der Personalentwicklung in Unternehmen, da sie den Angestellten dabei helfen, effektiver zu kommunizieren und besser mit KundInnen, LieferantInnen und PartnerInnen in aller Welt zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus verbessern sie die interne Kommunikation und fördern das Verständnis und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams.

„Wir sind stolz darauf, mit Zalando zusammenzuarbeiten und zum Erfolg des Unternehmens beizutragen“, sagt Michael Kern. „Wir freuen uns, die globale Kommunikation weiter voranzubringen und arbeiten weiterhin daran, innovative und maßgeschneiderte Sprachentrainings anzubieten und weiterzuentwickeln, um den stetig steigenden Bedürfnissen von Zalando und anderen Kunden gerecht zu werden.“