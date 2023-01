KERN AG erneut Google Partner

Als internationaler Sprachdienstleister hat sich die KERN AG durch ihre Expertise in der Anwendung von Technologien und Methoden für die Suchmaschinenoptimierung und Erstellung von multilingualen Websites erneut als Google Partner qualifiziert.

Wer Produkte und Dienstleistungen auf ausländischen Märkten verkaufen möchte, braucht nicht nur eine mehrsprachige Website. Vielmehr muss die Produkt- oder Firmenbeschreibung in allen Sprachen auch von Suchmaschinen schnell gefunden werden. Zudem ist es wichtig, beim Ranking in der Google-Suche weit vorne zu erscheinen, um sich gegen Mitbewerber abzuheben.

Die KERN AG hat sich durch ihre Erfahrung und Expertise in der Übersetzung und Lokalisierung von Websites als führender Dienstleister im Bereich der multilingualen Suchmaschinenoptimierung etabliert. Durch die sprachliche Anpassung von Keywords, Metadaten und Überschriften an die Erwartungen der Zielgruppe ermöglicht die KERN AG ihren KundInnen eine höhere Sichtbarkeit und Reichweite ihrer Websites in den Suchmaschinenergebnissen.

Das Experten-Team der KERN AG setzt innovative Lösungen und Konzepte für Websites oder Online-Kampagnen um und nutzt dabei umfangreiches Hintergrundwissen über die jeweiligen Zielmärkte und das kulturell bedingte Suchverhalten der Zielgruppe. Dies ermöglicht eine höhere Position in der Ergebnisliste der Suchmaschinen, was sich in höheren Besucherzahlen äußert.

„Wir sind stolz darauf, erneut zum Google Partner ernannt worden zu sein“, sagt Dr. Thomas Kern, CIO der KERN AG, Sprachendienste. „Diese Auszeichnung bestätigt unsere Kompetenz im Bereich der multilingualen SEO-Übersetzungen und unser Engagement, unseren KundInnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wir freuen uns darauf, weiterhin maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der multilingualen Suchmaschinenoptimierung zu entwickeln und anzubieten.“

Durch fortlaufende Schulungen sorgt die KERN AG dafür, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der SEO-Übersetzungen stetig auf den aktuellen Entwicklungen basieren und die Google Ads-Fachkenntnisse auf dem neuesten Stand sind. So ermöglicht die KERN AG ihren KundInnen eine weltweit höhere Sichtbarkeit und Wirksamkeit ihrer Websites in verschiedenen Sprachen.

Hier erfahren Sie mehr über die SEO-Übersetzungen der KERN AG: Suchmaschinenoptimierung für multilinguale Websites.