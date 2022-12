Keine Angst vor dem Zahnarzt – Vertrauen Sie Ihrem Zahnarzt in Hochheim

Die Angst vor dem Zahnarzt ist weitverbreitet. Rund sechs bis acht Prozent der Deutschen empfinden eine regelrechte Furcht vor dem Besuch beim Zahnarzt und nehmen deshalb Kontrolltermine nicht wahr. Die Folgen sind jedoch meistens sehr unangenehm und können sogar bis zu einem Zahnverlust führen. Ihr Zahnarzt in Hochheim hilft Ihnen bei Problemen dieser Art gerne weiter. Im Folgenden verraten wir Ihnen das Wichtigste zum Thema Zahnarztangst und wie Sie diese überwinden können.

Natürlich ist es nicht immer angenehm, sich den Zähnen widmen zu müssen. Doch es lohnt sich: Denn die Gesundheit des ganzen Körpers hängt auch von der Gesundheit der Zähne und des Mundraums ab. So können Bakterien in den Blutgefäßen andere Organe angreifen und so zu einem erhöhten Risiko für verschiedene Krankheiten führen.

Die Angst vor dem Zahnarzt ist dabei oftmals unbegründet. Häufig gestaltet sich der Termin sogar ganz anders als erwartet: Denn eine Behandlung beim Zahnarzt kann ein sehr angenehmes Erlebnis sein. Wenn Sie Angst vor dem Zahnarzt haben, sollten Sie versuchen, diese Ängste zu überwinden. Denn nur wenn Sie regelmäßig zu den Kontrollterminen gehen, können Sie Karies, Parodontitis und andere Zahnprobleme vermeiden.

Angst vor dem Zahnarzt? Diese 4 Tipps können Ihnen helfen

1. Versuchen Sie, sich vor der Behandlung zu entspannen. Viele Menschen finden es hilfreich, sich mithilfe von Musik oder Atemübungen zu beruhigen.

2. Auch ein Gespräch mit dem Zahnarzt kann helfen, die Angst zu überwinden. Er kann Ihnen erklären, was genau er tun wird und warum es notwendig ist. So fühlen Sie sich während der Behandlung sicherer und entspannter.

3. Wer unter einer starken Zahnarztphobie leidet, kann sich durch eine kognitive Psychotherapie helfen lassen. Dabei spricht der Patient gemeinsam mit dem Therapeuten über seine Ängste und erforscht, was dahintersteckt. In Konfrontationssitzungen setzt sich der Patient dann langsam mit dem Auslöser der Angst auseinander und baut so nach und nach seine Ängste ab. Diese Methode hat sich bereits bei vielen Patienten als besonders hilfreich erwiesen. So konnten sie ihre Angst vor dem Zahnarzt erfolgreich bekämpfen.

4. Es gibt auch verschiedene Medikamente, die die Angst vor dem Zahnarzt lindern können. Dazu gehören Beruhigungsmittel und Sedativa. Diese Medikamente sollten jedoch nur unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden, da sie Nebenwirkungen haben können. Wenn Sie regelmäßig zum Zahnarzt gehen möchten, aber trotzdem Angst vor der Behandlung haben, sollten Sie mit Ihrem Arzt darüber sprechen. Er kann Ihnen helfen, die beste Lösung für Ihr Problem zu finden.

Das Ziel: Eine langfristige Zahngesundheit

Wenn Sie trotz Angst einen Termin ausmachen, ist der erste Schritt in Richtung langfristiger Zahngesundheit bereits getan. Dabei gilt: je eher Sie gehen, desto höher sind die Chancen, dass Ihre Zähne optimal behandelt und so erhalten werden können.

Wenn Sie den ersten Schritt getan haben, fällt es Ihnen vermutlich auch weniger schwer, in regelmäßigen Abständen Kontrolltermine wahrzunehmen – was Ihnen langfristig dabei hilft, eine gute Zahngesundheit zu bewahren. Fallen Sie nicht in alte Muster zurück und gehen Sie nicht nur dann zum Zahnarzt, wenn es bereits schmerzt. Seien Sie vorsorglich und nehmen Sie regelmäßig Kontrolltermine wahr.

Ihr Zahnarzt in Hochheim hilft Ihnen weiter – kontaktieren Sie uns!

Auch wenn Sie unter einer starken Zahnarztphobie leiden, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Bei Dr. Ali Andre Herovi, Ihrem Zahnarzt in Hochheim, sind Sie bestens aufgehoben. Wir sind spezialisiert auf die Behandlung von Angstpatienten und haben Verständnis für Ihre Ängste. Wir gehen auf jedes Patientenbedürfnis individuell ein und können Ihnen helfen, Ihre Angst zu überwinden.

Wenn Sie bei uns in Behandlung sind, sprechen wir vorher mit Ihnen über Ihre Bedenken und gehen während der Behandlung behutsam vor. So können Sie sich entspannt zurücklehnen und wissen, dass Sie in guten Händen sind.

Herzlich Willkommen bei der Zahnarztpraxis von Zahnarzt Ali Andre Herovi! Zahnarztbesuche sind für viele Patienten lästig, nicht wenige haben Angst vor dem Besuch bei Ihrem Zahnarzt. Wir kennen diese Ängste und sind auf den Umgang mit Angstpatienten spezialisiert. Wir sichern Ihnen eine zahnmedizinische Versorgung auf höchstem Niveau. Nicht nur durch eine hochmoderne Praxisausstattung, auch die Leistungen, die wir anbieten entsprechen dem aktuellen Stand der Forschung: Dabei geht es bei der Zahnreinigung, der Zahnimplantation, der Parodontosebehandlung oder auch innovativer & schmerzfreier Laserbehandlungen immer um das Wohl Ihres Zahns. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. Ihr Zahnarzt Ali Andre Herovi aus Hochheim

Firmenkontakt

Zahnarztpraxis von Zahnarzt Ali André Herovi

Ali André Herovi

Burgeffstraße 3

65239 Hochheim am Main

06146 2250

06146 2260

info@praxis-herovi.de

https://www.zahnarzt-herovi-hochheim.de/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt am Main

069 – 63 19 89 76

info.ffm@sellwerk.de

https://www.sellwerk-frankfurt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.