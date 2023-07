Kein normales Kochbuch!

In „Kummers Schlemmerkochbuch – das etwas andere Kochbuch!“ kommen kulinarische und literarische Feinschmecker auf ihre Kosten.

Buchbeschreibung:

In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:

Dem Kochen und Essen.

Egal ob vegetarische oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen:

In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Rezepte wurden alle am heimischen Herd ausprobiert. Aber es gibt keinen Grund, sich immer genau an die vorgegebenen Angaben zu halten. Experimentieren Sie und verleihen den Gerichten somit Ihre ganz persönliche Note. Schließlich heißt es: Die Königin der Kochrezepte ist die Fantasie.

Und als zusätzliches Bonbon gibt noch ein paar interessante Rezeptideen, die es verdient haben, nachgekocht zu werden. Worauf warten Sie also noch? An die Töpfe und los!

Kummers wünschen Ihnen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen!

Rezeptliste:

Vegetarische Rezepte:

Pikanter Grünkernsalat, Fruchtiger Eisberg, Nektarinensalat, Linsensuppe mit Pfiff, Erbseneintopf, Polentaschnitten, Käse-Soufflé, Süßkartoffelkugeln, Herzhafte Terrine , Kräuterbohnen, Bunte Gemüsepfanne, Lauch-Auflauf, Blätterteig-Nuss-Tasche, Rote-Bete-Auflauf, Chili, Gemüse in Kokos-Curry, Schnittlauchrisotto, Kürbisrisotto

Kohlenhydratarme Rezepte:

Lauwarmer Steckrübensalat, Camembert-Champignon-Rührei, Rinderfilet an Gemüsepfanne, Blumenkohl-Tofu-Auflauf, Hähnchengemüse mit Kruste, Sauerkraut-Tofu-Bratlinge, Putengeschnetzeltes, Brokkoli-Kohlrabi-Auflauf, Schweinefilet in Mangosoße, Gemüseauflauf, Hähnchen-Gemüse-Curry, Spargel-Ragout, Zucchini-Lasagne, Überbackene Auberginen, Käsefrikadellen

Gutes aus dem Meer:

Krabben-Blätterteig-Tasche, Seelachsfilet mit Petersilienhaube, Forelleneintopf, Garnelen in Kokosmilch, Makrele trifft Stachelbeere, Überbackene Krabben, Lachs-Auflauf, Fischgulasch, Zanderfilet an Gemüse, Seelachsfilet auf Sauerkraut, Lachs im Gemüsebett, Rotbarsch mit Haube, Kabeljau-Fenchel-Auflauf, Schollenfilet, Lachs-Champignon-Suppe

Süße Verführung:

Orangen-Kiwi-Dessert, Hirsedessert, Ananastraum, Schokoverführung, Göttliche Mandarinen, Pfirsich-Creme, Kirsch-Pfannkuchenröllchen, Trauben-Mandarinen-Creme, Erdbeer-Vanille-Mousse, Himbeer-Baiser, Johannisbeerverführung, Mascarpone-Creme, Quark-Kirschen, Heidelbeer-Vanille-Pudding, Honig-Schoko-Rollen

Texte:

Salatgerede

Nach Koriander …

Stallgemecker

Möhrengeschichte

Gaumenschmaus

Der maskierte Pfannkuchen

Die Verschwörung der Kalorien

Kochscherz

Magenfreude

Fischgedanken

Der traurige Kochlöffel

Süßer Genuss

Küchengeister

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

