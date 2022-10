Kay Rieck: Perfekte Prognosen gibt es nicht

Eine Rendite zu erzielen, wenn die Märkte steigen, ist relativ einfach. Eine Rendite zu erzielen, wenn die Märkte volatil sind, ist ein ganz anderes Kunststück. Und im Moment sind die Märkte sehr volatil. Alles, was Ihnen einen Vorteil verschaffen könnte, könnte nützlich sein, was erklärt, warum das Interesse an Prognosen so groß ist, meint Kay Rieck, ein erfahrener Marktbeobachter und Anleger.

Ich kannte einmal einen alten Hasen, der seit 20 Jahren an den Finanzmärkten tätig war. Er stammte aus dem Londoner East End, hatte sich in den Achtziger- und Neunzigerjahren an den Handelsschaltern hochgearbeitet und war abends oft an der Bar in einem der schäbigeren Lokale am Rande der City zu finden. Alte Schule? Er war dabei, als die Fundamente ausgehoben wurden.

An guten Tagen, wenn die Dinge gut liefen, zuckte er bescheiden mit den Schultern und lächelte, aber wenn die Dinge anders liefen, zuckte diese weise alte Eule mit den Schultern, starrte tief in sein Bier und sagte etwas in der Art von „Harry Hindsight’s the best trader“. Aus der Geschichte kann man eine Menge lernen, aber nur Harry Hindsight liegt immer richtig.

Erheben wir unser Glas auf Harry

Schon lange vor der Entstehung der modernen Finanzmärkte versprachen sich die Menschen Möglichkeiten, in die Zukunft zu sehen. Es gab Tarotleser, Wahrsager und Runenleser. Es gab Leute mit narrensicheren Strategien, um die richtige Wette auf die Pferde abzuschließen.

Sie alle hatten gemeinsam, dass sie bereit waren, ihre Strategien gegen ein kleines Entgelt mit Ihnen zu teilen. Früher verlangten sie von Ihnen, dass Sie ihre Handfläche mit Silber kreuzen, heute bringen sie Sie dazu, ein monatliches Abonnement abzuschließen und Ihnen Zugang zu einer exklusiven Gruppe auf Telegram zu geben.

Wenn alle gleich denken, liegen wahrscheinlich alle falsch

Das Problem bei all diesen Dingen ist, dass, wenn sie tatsächlich mittel- bis langfristig funktionieren würden, eines von zwei Dingen passieren würde: Entweder würden ihre Entwickler schnell genug verdienen, um sich auf den Bahamas zur Ruhe zu setzen, und man würde nie wieder etwas von ihnen hören, oder jeder würde Wind von der Strategie bekommen, und ehe man sich versieht, würde sie nicht mehr funktionieren, weil zu viele Leute sie anwenden.

Der konträre Handel lehnt sich an dieses Konzept an und bevorzugt den Zick-Zack-Kurs, während andere den Zack-Kurs fahren. Contrarian-Trading-Strategien betrachten die allgemeine Stimmung und gehen in die andere Richtung, weil sie davon ausgehen, dass die Weisheit der Massen ein Widerspruch in sich ist und dass man, wenn alle in eine Richtung gehen, oft besser in die andere Richtung geht. Das hat sich zu einer regelrechten Kunstform entwickelt, bei der einige Finanzdienstleister die Analysen möglichst vieler Konkurrenten abonnieren, um ihre Analysen so konträr wie möglich zu gestalten. Wenn Sie es sich leisten können, eine Position längerfristig zu halten, kann Contrarian Trading sehr effektiv sein.

…oder es gibt immer noch das Nowcasting

Ein Konzept, das in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, ist das Nowcasting, eine umfassendere und damit auch schlagzeilenträchtigere Version der Prognose. Die Theorie besagt, dass Prognosen trotz ihres Namens dadurch eingeschränkt sind, dass sie sich auf historische Daten stützen, wenn sie versuchen, die Zukunft zu bestimmen.

Darin liegt eine unerbittliche Logik. Wie wir in den letzten drei Jahren wiederholt gesehen haben, berücksichtigen Prognosen, die sich auf historische Daten stützen, nicht unbedingt die gesamte Bandbreite möglicher Ergebnisse, wenn man versucht, die wirtschaftlichen Auswirkungen z. B. einer möglichen weltweiten Pandemie abzuschätzen. Es ist klar, dass die Pandemie von 1920 schließlich in die Hausse von 1928 mündete, aber manche meinen, dass wir angesichts der Ereignisse an der Wall Street im Jahr 1929 vielleicht nicht in diese Richtung gehen sollten. Die Parallelen sind auch deshalb wackelig, weil sich die politische und wirtschaftliche Landschaft im Vergleich zu vor einem Jahrhundert stark verändert hat.

Das Surren der Maschinen

Ob die Prognostik einen modernen, flippigen Namen braucht, darüber lässt sich streiten. Letztlich handelt es sich um eine Mischung aus historischen Daten, aktuellen Handelssignalen und einer kleinen, selbst entwickelten Spezialsoße, die Renditen liefert, die meist nur leicht über dem Marktdurchschnitt liegen. Sogar leicht über dem Durchschnitt zu liegen, ist natürlich gut, aber verdient es wirklich den seltsamen Namen?

In den letzten Jahrzehnten haben wir einen gewaltigen Sprung in der Rechenleistung erlebt, und auch die einfache Tabellenkalkulation hat sich schnell durchgesetzt. Dies hat dazu geführt, dass es für eine Einzelperson viel einfacher ist, ein weitaus breiteres Spektrum an Marktsignalen zu analysieren, als es in den 1980er Jahren möglich gewesen wäre, indem man die Börsenseiten der Financial Times, des Handelsblatts oder des Wall Street Journals – oder sogar aller drei – durchblätterte. Analysetools, die früher den Abonnenten von Bloomberg- und Reuters-Terminals vorbehalten waren, sind heute über das Internet für nur wenige Cent erhältlich.

Trotz der Menge an verfügbaren Informationen und Qualitätsanalysen, trotz der Schnelligkeit, mit der man reagieren kann, trotz dessen, was die Hochglanz-Websites suggerieren mögen, liegen die Marktrenditen über einen Zeitraum von fünf Jahren im Allgemeinen nur leicht über dem Marktdurchschnitt. Es wäre interessant zu sehen, wie ein Anlageportfolio auf dem modernen Markt abschneiden würde, wenn der einzige Input aus dem Lesen der Börsenseiten der Financial Times, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder des Wall Street Journal stammen würde.

Der Würfelwurf und die Rolle des Glücks

Die Quintessenz ist, dass es relativ einfach ist, eine Prognose zu erstellen und gut auszusehen, wenn die Märkte steigen – man braucht sich nur den technologisch fortschrittlichsten Sektor der Finanzmärkte in den letzten 18 Monaten anzusehen. Es wurde viel über Kryptowährungen geredet, viel Geld floss hinein, viele Leute machten eine gute Rendite, einige erzielten atemberaubende Renditen, aber nur sehr wenige Leute prognostizierten, dass die Marktwende so hart oder so schnell sein würde, wie sie es war. Trotz des ganzen Geredes über neue Paradigmen, Finanzrevolutionen und #ToTheMoon haben viele Leute, die vor einem Jahr um diese Zeit beeindruckende Renditen erzielten, ihr letztes Hemd verloren, um es mit den Worten meines Freundes aus dem East End auszudrücken. Nicht viele von ihnen haben das vorhergesehen.

Ob Sie es nun Vorhersage, Nowcasting, Prognose oder Runenlesen nennen, im Grunde tun Sie dasselbe. Sie stützen Ihre Annahmen vielleicht auf unterschiedliche Datensätze, aber letztlich betrachten Sie die Beweise für das, was heute geschieht, vergleichen sie mit dem, was Sie über die Vergangenheit wissen, und machen Vorschläge, was das für die Zukunft bedeuten könnte. Nennen Sie es Nowcasting, wenn Sie wollen, aber es ist immer noch das Gleiche.

Prognosen sind gut, wenn sie auf Logik beruhen, aber sie führen immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Kein noch so umfassender Datensatz kann Ihnen mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, was jedes Mal passieren wird. Harry Hindsight wird immer der einzige Trader sein, der immer richtig liegt.

Über den Autor

Kay Rieck ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Investor im US Öl- und Gassektor tätig. Er war über viele Jahre als Finanzberater und Börsenmakler an der New Yorker Börse (NYSE) tätig. Sein Interesse an der Öl- und Gasbranche und den damit verbundenen Assets entwickelte er schnell und baute seine Expertise im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung beim New York Board of Trade und dem Chicago Board of Trade aus. Unter Nutzung seines außergewöhnlichen Netzwerks an globalen Kontakten gründete er 2008 sein erstes Öl- und Gasförderunternehmen in den USA und wählte Investitionen unter anderem im Haynesville Shale, Permian-Becken, Eagle Ford Shale, Dimmit County und überall dort aus, wo sich außergewöhnliche Renditeaussichten boten und bieten.

