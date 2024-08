Kandima Maldives: der neue Party-Hotspot unter Palmen

(C) Kandima MaldivesIbiza, Mykonos, Hvar? Der neue Party-Hotspot unter Palmen ist das Kandima Maldives!

Das Kandima Maldives ist die Last Minute Idee für Partyurlaub im August & September. Ob tagsüber bei cooler Musik und erfrischenden Drinks an der Breeze Pool Bar chillen oder bis spät in die Nacht in der Forbidden Bar abtanzen? Im Kandima Maldives geht mächtig die Post ab und Partygänger und Clubbing Fans können im Kandima Maldives das pure Leben feiern. Pünktlich zum Sonnenuntergang starten die Resident-DJs oder „koole“ Gast-DJs die Party noch direkt im Pool. Ein absolutes Highlight ist die „Full Moon Night“-Party, bei der zu jedem Vollmond die Nacht zum Tag gemacht wird.

Eine weitere Top-Partylocation ist die stylishe und „adults only“-Forbidden Bar. Wer mehr auf Exklusivität steht, kommt hier auf seine Kosten. Im stilvollen Ambiente gibt es jeden Abend Livemusik und die innovativen Signature Cocktails auf der Terrasse mit einzigartigem Meerblick. Die monatliche „White Party“ in der Forbidden Bar markiert ein weiteres Highlight im niemals endenden Kandima-Partykalender. Die „koolsten“ Partys steigen also nicht mehr nur rund um das Mittelmeer, sondern auch auf den Malediven.