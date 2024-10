Die Designduschrinne für moderne Badezimmer

Die KALDEWEI FLOWLINE ZERO ist eine innovative Designduschrinne, die nicht nur mit ihrer Ästhetik und Funktionalität, sondern auch durch ihre hygienischen Vorteile überzeugt. Mit ihrer klaren Linienführung und den eleganten Oberflächen ist sie eine ideale Wahl für moderne Badezimmer, die höchsten Ansprüchen an Design und Sauberkeit gerecht werden.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

Ein besonderes Merkmal der KALDEWEI FLOWLINE ZERO ist die Möglichkeit zur stufenlosen Anpassung der Standardlängen, was einen flexiblen und maßgeschneiderten Einbau ermöglicht. Die Duschrinne ist in drei festen Längen erhältlich:

-900 mm

-1200 mm

-1500 mm

Diese Auswahl bietet genügend Flexibilität, um sich perfekt an die Größe der jeweiligen Duschfläche anzupassen und ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen.

Vielfältige Farboptionen

Für eine optimale Integration in jedes Badezimmer ist die Duschrinne in fünf attraktiven Farbvarianten erhältlich:

-Edelstahl gebürstet

-Champagner gebürstet

-Graphit gebürstet

-Schwarz matt 100

-Alpinweiß matt

Dank dieser Farbvielfalt lässt sich die FLOWLINE ZERO Duschrinne problemlos in unterschiedliche Designkonzepte integrieren, egal ob modern, minimalistisch oder klassisch-elegant.

Hygienische und pflegeleichte Lösung

Ein weiteres Highlight der KALDEWEI FLOWLINE ZERO ist ihre besondere Hygienefunktion. Durch die innovative Click’n Clean®-Technologie wird die Reinigung der Duschrinne erleichtert. Das integrierte Auffangsieb lässt sich mit einem Handgriff öffnen und reinigen, ohne dass zusätzliche Werkzeuge benötigt werden. Diese Funktion gewährleistet eine schnelle und unkomplizierte Reinigung und trägt so zur langfristigen Sauberkeit und Hygiene im Bad bei.

Perfekte Abstimmung mit FLOWDRAIN HORIZONTAL

Die KALDEWEI Duschrinnen sind optimal abgestimmt auf die FLOWDRAIN HORIZONTAL Ablaufgarnituren. Diese Komplett-Sets sorgen, dass das Wasser effizient und zuverlässig abfließt, was in Kombination mit der Duschrinne eine ideale Lösung für bodenebene Duschen darstellt.

