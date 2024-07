KAISERSCHOTE Event Catering lädt im Herbst zum Test unter Live-Bedingungen ein

Unterschiedliche Anlässe und verschiedene Locations stehen zur Wahl

Der Kölner Eventcaterer KAISERSCHOTE ist im Herbst als Veranstalter und Initiator auf mehreren Veranstaltungen präsent und bietet so die seltene Möglichkeit, sein Gourmet-Catering bei öffentlichen Veranstaltungen live zu erleben. „Wir sind gerne als Partner bei attraktiven Public Events dabei, um unser Catering unter realen Bedingungen vorzustellen“, sagt André Karpinski von der KAISERSCHOTE. Möglichkeiten zur Teilnahme gibt es zum Beispiel am 1. September im SEEPAVILLON und am 4. September im LOEWENLOFT – beides in Köln – sowie am 24. Oktober im Rhein Sieg Forum in Siegburg.

Kölsche Ernte | Harvest Hub 50

Am 1. September 2024 verwandeln die Köche der KAISERSCHOTE während der „FINE FOOD DAYS COLOGNE“, dem legendären Gourmet-Festival in Köln, ihre Eventlocation SEEPAVILLON in eine kulinarische Erlebniswelt und bereiten dort aus lokalen Zutaten ein Fine-Dining-Menü. Unter dem Motto „Kölsche Ernte | Harvest Hub 50“ bieten Bauern und lokale Produzenten darüber hinaus alles an, „was nicht weiter als 50 Kilometer entfernt vom Kölner Dom aus der Erde kommt“, so André Karpinski. „Wir wollen dafür Nachhaltigkeit und Genuss kombinieren, durch einen inspirierenden kulinarischen Smalltalk ergänzen und zum Probieren und Entdecken einladen.“

In Verbindung mit dem phänomenalen Seeblick, einem musikalischen Rahmenprogramm und der Getränkeauswahl „from root to fruit“ verspricht der Event am Fühlinger See Genuss für alle Sinne.

Premium Gin trifft Fine Dining in Köln

Das LOEWENLOFT, derzeit eine der angesagtesten Eventlocations in Köln, ist die neue Partnerlocation von KAISERSCHOTE Event Catering. Um das zu feiern, veranstalten die beiden Partner unter dem Motto „FLIGHT NIGHT! A truly supreme and gintastic Gourmet Experience“ einen weiteren Event während der „FINE FOOD DAYS COLOGNE“. Am 4. September 2024 trifft dafür Premium Gin auf Fine-Dining-Food im LOEWENLOFT.

An fünf Live-Cooking-Stationen werden die Top-Köche der KAISERSCHOTE die Gäste in die Geheimnisse der Gin-Food-Pairing-Küche einführen. Ob Vorspeisen, Fleisch, Fisch, Gemüse oder süße Desserts – den ganzen Abend lang können die Teilnehmenden kreativen kulinarischen Luxus in vollen Zügen genießen. An der Gin-Bar der Privatdestillerie Ginsanity sind die Gäste eingeladen, die im Menü verwendeten, international prämierten Premium-Spirituosen zu erleben.

André Karpinski von der KAISERSCHOTE, Yvonne Löwendorf vom LOEWENLOFT und Dagmar Frangenberg von Ginsanity begleiten den Abend persönlich mit interessanten Einblicken in die Location und die Entwicklung der Rezepturen. Die Gäste können sich auf Live-Jazz mit Alex Alicke, angesagte Dance-Beats und atmosphärische Highlights im 350 qm großen Loft sowie auf ein leckeres Goodie-Bag freuen.

Eventforum Rheinland in Siegburg

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr findet das Eventforum Rheinland am 24. Oktober 2024 von 16 bis 21 Uhr zum zweiten Mal im Rhein Sieg Forum in Siegburg statt. Die Überschrift der diesjährigen Veranstaltung lautet „Purpose X Events“ und thematisiert den „Sinn und Unsinn von Veranstaltungen“. Es wird der aktuelle Branchentrend zur Sinnhaftigkeit, zu Werten und Bedeutsamkeit beleuchtet. Initiatoren und Veranstalter des Eventforums Rheinland sind KAISERSCHOTE Event Catering und das Rhein Sieg Forum.

Geplant sind Fachvorträge hochkarätiger Sprecher und Sprecherinnen aus Forschung und Praxis mit anschließendem Gedankenaustausch und B2B-Networking. Passend zum Forumsthema wird KAISERSCHOTE die Veranstaltung mit einem leckeren Eventcatering abrunden.

Anmeldungen zu den drei Veranstaltungen sind online möglich:

Kölsche Ernte | Harvest Hub 50: https://www.koelnticket.de/event/fine-food-days-cologne-seepavillon-am-fuehlinger-see-18046895/

Flight Night im LOEWENLOFT: https://loewenloft.de/events/flight-night

Eventforum Rheinland unter https://app.guestoo.de/public/event/fd7a90d7-6f68-416d-b778-d08d5bc8cfa7?lang=DE

Moderne Event-Catering-Dienstleistungen von der KAISERSCHOTE

André Karpinski, Gründer der KAISERSCHOTE, begann 1987 seine Ausbildung zum Koch, um die Wartezeit auf seinen Studienplatz zu überbrücken und ist „dem Kochen treu geblieben, da ich hier meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte.“ Die ständige Suche nach dem perfekten Gericht verbindet ihn und sein Team, das seit über 30 Jahren mit kulinarischer Expertise flexibel auf eine sich ständig verändernde Welt reagiert. Wenn Menschen zusammenkommen, schafft passender Genuss eine Verbindung und zeitgemäßes Event-Catering vermittelt eine Botschaft. Die schonende Nutzung von Ressourcen und die Berücksichtigung des ökologischen Fußabdrucks bei allen strategischen Entscheidungen und operativen Prozessen sind für ihn heute unverzichtbar: „Durch unser kulinarisches Sendungsbewusstsein tragen wir dazu bei, dass leckeres Essen, liebevolle Inszenierung und Nachhaltigkeit ein sich stets gegenseitig bereicherndes Erlebnis bleiben!“

KAISERSCHOTE Event Catering GmbH, Donatusstraße 141, 50259 Pulheim-Brauweiler, T. 0 22 34 / 99 802-0, F. 0 22 34 / 99 802-22, Ansprechpartner: André Karpinski, eMail: genuss@KAISERSCHOTE.de, Internet www.KAISERSCHOTE.de und www.digital-catering.de