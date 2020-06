KAISERSCHOTE Chef André Karpinski nimmt am Kickoff-Meeting der GV-Experten teil

„Die Krise und ihre Konsequenzen. Was ist zu tun?“

„Die Krise und ihre Konsequenzen. Was ist zu tun?“ – unter diesem Titel startet das Kickoff-Meeting des Experten-Forums der Gemeinschaftsverpflegung am 25. Juni um 15 Uhr. Den Fragen zu dieser Thematik stellt sich auch André Karpinski, Chef der KAISERSCHOTE Feinkost Catering.

Seit kurzem ist André Karpinski als Moderator dieses Forums aktiv. Mit seiner Expertise möchte der Caterer aus Pulheim bei Köln den angestrebten fachlichen Austausch voranbringen und stellt sich dort als Ansprechpartner zur Verfügung. „Konzeptionelles Catering ist für mich Kommunikation mit genussvollen Mitteln, Liebe zum Detail und Kulinarik die Bühne für die vom Kunden zu vermittelnde Botschaft“, ist hier sein Leitspruch.

Das Online-Forum für Experten der Gemeinschaftsverpflegung fungiert als geschützter Begegnungsort, an dem Fragen an Moderatoren wie André Karpinski gerichtet werden können und Experten aktuelle Themen diskutieren und gemeinsam Lösungen suchen. Nähere Informationen zu dem Kickoff-Meeting am 25. Juni um 15 Uhr und den Möglichkeiten, daran teilzunehmen, gibt es unter https://www.gv-experten.de/webinar1/

Bildunterschrift: André Karpinski (Foto: KAISERSCHOTE frei zur Veröffentlichung)

André Karpinski und die KAISERSCHOTE

Um nach dem Abitur die Wartezeit auf einen Studienplatz zu überbrücken, begann André Karpinski 1987 eine Lehre zum Koch in seinem Lieblingsrestaurant. Offenbar erfolgreich, denn schon bald folgten erste Aufträge für die kulinarische Begleitung von B2B-Events und privaten Festen. 1992 entstand daraus das Cateringunternehmen KAISERSCHOTE Feinkost Catering. Das Unternehmen hat sich seither von einem kleinen Traiteur in der Kölner Innenstadt zu einem überregional bekannten Catering-Dienstleister entwickelt, der heute in einer Küchenmanufaktur auf 1.500 qm Nutzfläche in Pulheim-Brauweiler für Business-Events ebenso wie für Privatveranstaltungen erfolgreich tätig ist. Zum Portfolio zählen weiterhin viele Exklusivpartnerschaften mit namhaften Locations im Kölner Raum.

KAISERSCHOTE Feinkost Catering GmbH

Donatusstraße 141

50259 Pulheim-Brauweiler

Ansprechpartner: André Karpinski

T. 0 22 34 / 99 802-0

F. 0 22 34 / 99 802-22

eMail: genuss@kaiserschote.de

Internet: www.kaiserschote.de