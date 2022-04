KAISERSCHOTE catert im Viertakt-Hangar der Motorworld Köln | Rheinland

Eventlocation mit historischem Flair und nachhaltigem Catering

Der ehemalige Flughafen Butzweilerhof, ein denkmalgeschütztes und aufwendig saniertes Bauwerk aus den 1930er Jahren, begeistert als Motorworld Köln | Rheinland nicht nur Automobil-Liebhaber, sondern ist auch als eindrucksvolle Eventlocation mit historischem Flair nutzbar. Veranstaltungsflächen hat die Motorworld in vielen Größen für unterschiedlichste Formate.

Zum Beispiel bietet der Viertakt-Hangar mit VIP- und Backstage-Bereich auf 2.300 Quadratmetern Platz für bis zu 4.000 Gäste. Sie können hier das Flair der 20er und 30er Jahre in Kombination mit zeitgemäßer Architektur erleben. Bei einer Theaterbestuhlung fasst die Halle rund 2.000 Gäste, bei einer Bankettbestuhlung etwa 780 Teilnehmer. Die vielseitig nutzbare Halle mit einer Deckenhöhe von elf Metern ist barrierefrei mit Kraftfahrzeugen befahrbar. Bei unerwünschtem Tageslicht lässt sie sich komplett verdunkeln, so dass alle Licht- und Showeffekte realisiert werden können. Auf einer 300 Quadratmeter umfassenden Galerie sind weitere Nutzungen für Events möglich. Ein Garderobenbereich ist ebenfalls vorhanden. Rund kostenfreie 500 Parkplätze vor der Tür und das V8 Hotel mit 110 Zimmer direkt auf dem Gelände komplettieren das Angebot.

Einen ebenfalls historisch besetzten Rahmen für Meetings, Konferenzen, Veranstaltungen und Seminare liefert die beeindruckende und denkmalgeschützte historische Empfangshalle. Weiterhin stehen neun Tagungs- und Konferenzräume mit Veranstaltungsflächen zwischen 300 und 15 Quadratmetern für sechs bis 300 Personen zur Verfügung. Die historische Empfangshalle schafft mit 323 Quadratmeter Veranstaltungsfläche und einer Deckenhöhe von 4,35 Meter viel Atmosphäre für Corporate Events und kann ebenfalls Garderoben und Backstageräume zur Verfügung stellen. Die Halle lässt sich flexibel bestuhlen und fasst bis zu 400 Personen. Auch hier ist eine komplette Verdunklung möglich. Die historische Empfangshalle lässt sich ebenfalls mit Kraftfahrzeugen befahren.

Damit bietet das imposante und atmosphärische Gebäude auf dem historischen, rund 50.000 Quadratmeter großen Flughafengelände als multifunktionale Location ein flexibel nutzbares Veranstaltungsumfeld für Kunden- und Mitarbeiterevents, Produktpräsentationen, Ausstellungen, Messen, Konferenzen oder Seminare. Zu den Hauptattraktionen der Location auf dem ehemaligen Flughafengelände zählt die „Michael Schumacher Private Collection“. In dieser Dauerausstellung können die Karts aus der Anfangszeit des siebenfachen Formel-1 Weltmeisters ebenso besichtigt werden wie Pokale, Erinnerungsstücke und eine Auswahl seiner Boliden, mit denen er sich die WM-Titel erkämpfte. In Kombination mit Seminaren, Konferenzen und Tagungen ist eine exklusive Führung durch diese international bedeutsame Sammlung möglich.

Die Motorworld Group ist eine eigenständige Unternehmensgruppe, die aus der Unternehmensgruppe Dünkel Holding mit Sitz in Schemmerhofen (Baden-Württemberg, Deutschland) hervorgeht. Der Ursprung des familiengeführten Unternehmens geht auf das Jahr 1933 zurück. Die Motorworld Group entwickelt, baut und betreibt Erlebniswelten, die der mobilen Leidenschaft gewidmet sind, und gilt in ihrer Gesamtheit als weltweit größtes, mehrfach auch international ausgezeichnetes, markenunabhängiges Oldtimer- und Sportwagenzentrum. Sie vereint das Marken-Who-is-Who der gesamten Mobilitätsbranche.

Erster Standort ist die 2009 eröffnete und seither mehrfach erweiterte Motorworld Region Stuttgart in Böblingen. Weitere Projekte und Aktivitäten unter der Marke MOTORWORLD® wurden in den vergangenen Jahren initiiert. Nach dem gleichen Konzept wie die Motorworld Region Stuttgart eröffnete im Juni 2018 die Motorworld Köln-Rheinland. Hier findet sich eine der bedeutendsten Sammlungen des Motorsports: Die private Sammlung von Formel-1-Legende Michael Schumacher. Dem V8 Hotel der Motorworld Köln-Rheinland wurde im Jahr 2020 der International Hotel of the Year Award der Choice Hotels im Bereich Ascend Hotels verliehen.

Kulinarischer Begleiter für Meetings und Events auf dem ehemaligen Flughafengelände Butzweiler Hof ist KAISERSCHOTE Feinkost Catering. Seit Oktober 2020 ist die KAISERSCHOTE offizieller Catering-Partner im historischen Flughafen Butzweilerhof in der MOTORWORLD Köln | Rheinland. Der Event-Caterer begleitet Veranstaltungen im Viertakt-Hangar mit einem passgenauen Konzept. Im Dialog mit dem Veranstalter entstehen individuelle und zum Anlass passende Zusammenstellungen. Verschiedenste thematische Food-Kollektionen verbindet die KAISERSCHOTE mit dem Kundenmotto, frischen Zutaten und ihrer langjährigen Erfahrung. Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit und einen ressourcenschonenden Umgang bei der Zubereitung der Speisen. Seit 30 Jahren kreiert das Unternehmen den kulinarischen roten Faden für Events und hat sich damit weit über die Grenzen der Domstadt hinaus einen Namen gemacht.

Bildunterschrift: MOTORWORLD Köln | Rheinland (Foto: Motorworld, frei zur Veröffentlichung)

André Karpinski und die KAISERSCHOTE

Um nach dem Abitur die Wartezeit auf einen Studienplatz zu überbrücken, begann André Karpinski 1987 eine Lehre zum Koch in seinem Lieblingsrestaurant. Offenbar erfolgreich, denn schon bald folgten erste Aufträge für die kulinarische Begleitung von B2B-Events und privaten Festen. 1992 entstand daraus das Cateringunternehmen KAISERSCHOTE Feinkost Catering. Das Unternehmen hat sich seither von einem kleinen Traiteur in der Kölner Innenstadt zu einem überregional bekannten Catering-Dienstleister entwickelt, der heute in einer Küchenmanufaktur auf 1.500 qm Nutzfläche in Pulheim-Brauweiler für Business-Events ebenso wie für Privatveranstaltungen erfolgreich tätig ist. Zum Portfolio zählen weiterhin viele Exklusivpartnerschaften mit namhaften Locations im Kölner Raum.

KAISERSCHOTE Feinkost Catering GmbH

Donatusstraße 141

50259 Pulheim-Brauweiler

Ansprechpartner: André Karpinski

T. 0 22 34 / 99 802-0

F. 0 22 34 / 99 802-22

eMail: genuss@kaiserschote.de

Internet: www.kaiserschote.de und www.digital-catering.de