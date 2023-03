JUMEIRAH HOTELS & RESORTS KÜNDIGT PARTNERSCHAFT MIT WILLIAMS RACING AN

Jumeirah Hotels & Resorts und Williams Racing vereinen ihre Kräfte, um Gästen, Partnern, Jumeirah One Mitgliedern und Grand-Prix-Fans exklusive Erlebnisse zu bieten

Die Partnerschaft verbindet Gastfreundschaft und Rennsport-Expertise, um unvergleichliche Momente in den Jumeirah Hotels & Resorts und an den Grand-Prix-Standorten rund um den Globus zu schaffen

Bildmaterial zum Download finden Sie HIER.

Dubai/ München, 02. März 2023: Jumeirah Hotels & Resorts hat heute ihre Partnerschaft mit Williams Racing bekannt gegeben, noch vor dem Start der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2023 an diesem Wochenende in Bahrain.

Als Teil des beschleunigten Wachstums von Jumeirah Hotels & Resorts hat die Marke vor kurzem das Jumeirah Gulf of Bahrain Resort & Spa eröffnet, passend zum Beginn der Partnerschaft mit Williams Racing. An den unerforschten, unberührten Stränden von Bahrains Westküste gelegen, bietet diese neueste Adresse eine malerische Umgebung für Gäste, nur 10 Minuten vom Bahrain International Circuit entfernt.

Im Einklang mit dem strategischen Wachstumskurs von Jumeirah wird Williams Racing auch weiterhin die Grenzen im Streben nach Spitzenleistungen überschreiten. Mit 26 Häusern in 10 Ländern ist Jumeirah bestrebt, Innovationen voranzutreiben und seinen Gästen, Partnern und Jumeirah One-Mitgliedern die aufregendsten Erlebnisse zu bieten.

Die Zusammenarbeit mit Williams Racing wird den Gästen von Jumeirah unvergessliche Momente und ausgewählte Veranstaltungen an Grand-Prix-Standorten auf der ganzen Welt bieten. Das benachbarte Jumeirah at Saadiyat Island Resort & Spa, das beim Saisonfinale des Abu Dhabi Grand Prix seinen Höhepunkt findet, ist perfekt positioniert, um den Gästen ein unvergessliches Rennwochenende zu bieten.

Alexander Lee, Chief Commercial Officer, Jumeirah Group: „Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit Williams Racing, einer der kultigsten Marken in der Welt der Formel 1, bekannt zu geben. Mit seiner reichen Geschichte und seinem Ruf für Spitzenleistungen passen die Werte von Williams Racing perfekt zu Jumeirah Hotels & Resorts. Wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft in Bahrain zu starten, wo das neue Jumeirah Gulf of Bahrain Resort & Spa nur 10 Minuten von der Rennstrecke entfernt ist. Gemeinsam mit Williams Racing freuen wir uns darauf, den Formel-1-Fans auf der ganzen Welt unser unverwechselbares Jumeirah Hotels & Resorts-Erlebnis zu präsentieren. Der Formel-1-Sport, der von Leistung und dem ständigen Ausloten von Grenzen lebt, passt zu Jumeirah und unserer ehrgeizigen Vision von Wachstum und Expansion.“

James Bower, Commercial Director bei Williams Racing, fügte zu der Partnerschaft hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Jumeirah Hotels & Resorts. Jumeirah hat eine ehrgeizige Wachstumsvision und ein Engagement für Spitzenleistungen, das sich mit unseren Werten und der Reise, auf der wir uns befinden, deckt. Jumeirahs strategischer Wachstumskurs hat sie zu Williams Racing geführt, und wir freuen uns darauf, diese ganz besonderen Erlebnisse mit ihrer unglaublichen Gastfreundschaftsexpertise während dieser Saison und darüber hinaus zu entwickeln und zu verbessern.“

Weitere Informationen unter: Jumeirah.com/williamsf1 .

Über Williams Racing:

Die Kernkompetenzen von Williams Grand Prix Engineering Limited liegen in der Konstruktion und Entwicklung von Rennwagen, die in der Formel-1-Weltmeisterschaft eingesetzt werden. Als eines der weltweit führenden Formel-1-Teams hat das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1977 16 Titel in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft errungen. Neun dieser Titel wurden in der Konstrukteursmeisterschaft in Zusammenarbeit mit Cosworth, Honda und Renault gewonnen. Die übrigen sieben Titel wurden in der Fahrerweltmeisterschaft mit Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill und Jacques Villeneuve gewonnen.

Über die Jumeirah Group:

Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 26 Luxushotels im Nahen Osten, Europa und Asien mit über 6.500 Zimmern.

Die Gruppe rühmt sich einiger der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri. Sei es eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Knightsbridge im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing – der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse.

Über ihre Hotels und Resorts hinaus widmet sich Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen auzgezeichneten Ruf für kulinarische Exzellenz, von denen zehn im Gault&Millau UAE 2022 Guide aufgeführt sind. Die Gruppe verfügt außerdem über drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha. Die Gesundheit und Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern hat für die Jumeirah Group oberste Priorität. Daher hat die Gruppe in allen ihren Hotels eine Reihe von Schutzmaßnahmen eingeführt und hält sich strikt an die jeweiligen Regierungsrichtlinien der einzelnen Märkte.

