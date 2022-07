Julia Laakmann von der Spedition Giesker & Laakmann über ihren Einstieg ins Familienunternehmen: Kontora Insights mit neuer Folge

Bei Kontora Insights, dem Podcast von Kontora Family Office, erzählen Unternehmer*innen aus ihrem Leben. Dabei kommt auch der unternehmerische Nachwuchs zu Wort: In der achten Episode sind wir zu Gast bei Giesker & Laakmann, einer Spedition aus Nottuln bei Münster, die auf Baustoffe spezialisiert ist. Im Gespräch mit Kontora Geschäftsführer Patrick Maurenbrecher berichtet Julia Laakmann, warum sie einen Einstieg ins Unternehmen zunächst abgelehnt hat – und ihren Entschluss dennoch nicht bereut. Der Podcast mit der 27-jährigen Nachfolgerin ist ab sofort bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music und Deezer verfügbar. Ein Video der kompletten Episode steht auf YouTube und www.kontora.com/insights/podcasts zum Abruf bereit.

Ein Trauerfall als Auslöser

Ein Trauerfall in der Familie habe die Nachfolgeplanung in Gang gesetzt, erzählt Julia Laakmann. Ihr Onkel, der die Spedition gemeinsam mit seinem Bruder geleitet hatte, war gestorben. Vater Hubert bemühte sich in der Folge, die eigenen Kinder für das Unternehmen zu gewinnen. Sie habe jedoch mit dem Einstieg gezögert und nur unter der Bedingung zugestimmt, dass die Familie für den Nachfolgeprozess externe Beratung in Anspruch nimmt. Ein durchaus schmerzhafter Prozess, so die Nachfolgerin im Podcast: „Familie, Unternehmen, Privates – alles kam in einen Topf. Das mussten wir erstmal sortieren, da sind Tränen geflossen ohne Ende.“

Heute ist Laakmanns Vater alleiniger Geschäftsführer, während die nächste Generation als Prokurist*innen Verantwortung übernehmen. Julias Bruder ist zuständig für Vertrieb und Marketing, ihre Cousine für Disposition. Sie selbst kümmert sich um den Bereich Personal. Besonderes Augenmerk legt sie dabei auf zeitgemäßes Personalmarketing, erzählt die Nachfolgerin: „Mitarbeitergewinnung ist eine unserer Hauptherausforderungen. Wenn wir das so machen wie immer, wird das nicht funktionieren.“ Also setzt sie auf Plattformen wie YouTube und TikTok. Dabei gehe es ihr auch um eine Imagekorrektur: „Viele Themen sind negativ behaftet. Wir wollen einen Dreh reinkriegen und zeigen, dass es geil sein kann, in einer Spedition zu arbeiten.“

Respekt in der Männerdomäne

Wie aber setzt sich die junge Führungskraft in der Männerdomäne Spedition durch? Erfahrung könne sie sich nicht dazukaufen, sagt Laakmann. Aber es gebe Strategien, um Kommunikation auf Augenhöhe zu gewährleisten. Dazu gehört etwa, dass sie den LKW-Führerschein gemacht hat. Oder ihr Technikverständnis, das sie während dem Hospitieren in der betriebseigenen Werkstatt unter Beweis stellen konnte. Für das junge Führungsteam sei es wichtig, Leistung im Job zu bringen, aber sich dennoch Freiräume zu bewahren. Anders als die Vorgängergeneration lege man beispielsweise Wert auf freie Wochenenden. Wie das der Vater sieht? „Ich glaube, innerlich nervt ihn das total. Aber er sagt es nicht. Zumindest nicht jeden Tag“, erzählt Laakmann mit einem Augenzwinkern.

Kontora Insights ist eine Podcast-Reihe von Kontora Family Office. Die etwa einstündigen Gespräche zeichnen die Laufbahn von Unternehmer*innen nach, beleuchten unternehmerische Herausforderungen und diskutieren aktuelle Fragestellungen. Kontora Insights gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Auf www.kontora.com/insights/podcasts/ erscheinen sämtliche Folgen zudem als Video.

Bisher sind Folgen mit Patrick Adenauer (Bauwens), Marie-Christine Ostermann (Rullko), Jürgen Heraeus (Heraeus), Felix Kroschke (Kroschke Gruppe), Farhad Vladi (Vladi Private Islands), Axel Stürken (Leuchtturm Gruppe) und Claas Kießling (Wentzel Dr.) erschienen.

Kontora – Wir verstehen Vermögen.

Kontora ist ein führendes unabhängiges Family Office für besondere Vermögen.

Kontakt

Kontora Family Office GmbH

Dr. Patrick Maurenbrecher

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

+49 (0) 40 3290 888-0

+49 (0) 40 3290 888-60

contact@kontora.com

https://www.kontora.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.