JobBus, das rollende Stellenportal

Berchtesgadener Land begrüßt innovative mobile Jobplattform

Seit Anfang April nimmt das Berchtesgadener Land einen Sprung in Richtung innovatives Recruiting: Der erste JobBus rollt über die Straßen und präsentiert stolz eine Vielfalt an Karrieremöglichkeiten. Mit an Bord sind bereits renommierte Unternehmen wie Adelholzener, Bergader oder Max Aicher, die auf der Suche nach den Talenten von morgen sind.

Die Idee des JobBus: Das Heck des Busses verwandelt sich in eine dynamische Anzeigentafel, auf der Stellenangebote präsentiert werden. Entwickelt von RoadAds interactive und SYSTEMLINE entstand ein wegweisendes Display-System, das speziell auf die Bedürfnisse des Straßenverkehrs zugeschnitten ist. Dieses System ermöglicht es, digitale Anzeigen auf der Heckfläche von Linienbussen zu präsentieren und schafft somit ein völlig neues Recruiting-Konzept. Mit der Möglichkeit, alle 30 Sekunden die Anzeige zu wechseln, bietet der JobBus eine innovative und effektive Plattform für Unternehmen, um ihre offenen Stellen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und potenzielle Talente anzusprechen.

Dank der ePaper-Technologie sind die Anzeigen bei allen Lichtverhältnissen gestochen scharf, was nicht nur die Lesbarkeit, sondern auch die Verkehrssicherheit gewährleistet.

Im Gegensatz zur herkömmlichen statischen Buswerbung bietet diese digitale Variante eine flexible Möglichkeit, durch die Unternehmen ihre Botschaften nach Bedarf jederzeit anpassen können. Dies ermöglicht es, flexibel auf aktuelle Bedürfnisse einzugehen und sich dynamisch im öffentlichen Raum zu präsentieren.

„In einer Zeit, in der die Suche nach neuen Talenten entscheidend ist, bietet der JobBus eine einzigartige Möglichkeit für Unternehmen, sich direkt vor Ort zu präsentieren und potenzielle Bewerber anzusprechen“, erklärt Ingrid Richter, Geschäftsführerin von Sharety Business, die das Projekt im Berchtesgadener Land umsetzt. Hierbei ist es ihr wichtig, dass auch kleinere Unternehmen mit kleinem Marketingbudget die Möglichkeit erhalten sich im Unternehmernetzwerk zu präsentieren.

Der JobBus wird ab sofort mit seiner markanten blauen Folierung durch das Berchtesgadener Land fahren und ein Jahr lang offene Stellen in der Region präsentieren. Eine mobile Lösung, die den Weg für zukünftige Talente ebnet und Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet.

Über BusAds

In Zusammenarbeit mit RoadAds interactive hat die SYSTEMLINE GmbH digitale Buswerbung entwickelt und unter der Marke BusAds angeboten. Seit mittlerweile zwei Jahren bietet BusAds an 8 Standorten in Süddeutschland regionalen KMU-Betrieben die Möglichkeit sich zeitgemäß, umweltfreundlich, online, digital und in Echtzeit am Bus Heck von Linienbussen im ÖPNV zu präsentieren. Aktuell wird das BusAds Angebot im Rahmen eines Franchise-Systems mit eigenständigen, regionalen BusAds Ablegern, wie beispielsweise der BusAds Bodensee, auf weitere Regionen in Deutschland erweitert.

RoadAds interactive ist der führende Anbieter für digitale Fahrzeugwerbung und auf die Entwicklung und Produktion von ePaper Displays unter anderem für die Verwendung an Kraftfahrzeugen und der dazugehörigen Steuerungssoftware spezialisiert. Durch die eigene Fertigung und speziell entwickelte Herstellungsverfahren bietet RoadAds interactive kundenspezifische ePaper Lösungen für unterschiedliche Einsatzzwecke, mit besonderem Fokus auf Outdoor und Automotive. Das seit 2015 existierende Unternehmen betreibt Displaysysteme für namhafte Kunden im europäischen und asiatischen Raum.

